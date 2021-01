Clubhouse travaille déjà pour que son application Android soit prête le plus rapidement possible.

Il y a une application qui suscite énormément d’intérêt par un grand nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles et ce n’est autre que Club House, un nouveau réseau social pour l’audio qui, pour l’instant, n’est disponible que sur iOS.

Mais maintenant, les créateurs de cette application viennent de confirmer que Clubhouse arrivera très bientôt sur tous les terminaux Android.

Clubhouse finalise son arrivée sur le Play Store

Dans une entrée publiée sur le blog d’entreprise de l’entreprise, les fondateurs du Clubhouse eux-mêmes, Paul Davidson et Rohan Seth confirment qu’ils avaient prévu de créer une application Android depuis le début du projet et que leur intention est commencer à travailler sur ladite application très bientôt et y inclure de nouvelles fonctions d’accessibilité et de localisation pour améliorer l’expérience utilisateur sur sa plateforme.

Clubhouse est un réseau social basé sur l’audio né en mars 2020 dans lequel l’utilisateur peut écoutez les conversations en direct et participez à celles qui vous intéressent.

Cette plateforme est totalement différente de celles existantes, car vous ne pouvez pas laisser de SMS ni attribuer des “J’aime” aux conversations comme cela se produit sur d’autres réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram.

Dans cet article de blog, les créateurs de ce réseau social audio confirment que deux millions de personnes ont commencé à utiliser le Clubhouse la semaine dernière et que son succès repose sur le désir des gens de communiquer à une époque où le contact physique est réduit en raison du coronavirus.

Les fondateurs du Clubhouse ont également confirmé qu’une grande partie du nouveau cycle de financement sera investie dans corriger les problèmes techniques qu’ils ont eu la semaine dernière en raison de l’avalanche d’utilisateurs et ainsi être en mesure de garantir une expérience satisfaisante lors de l’utilisation de l’application.

Il est important de noter que ce réseau social audio est une application gratuite mais il n’est pas ouvert à tout le monde (du moins pour l’instant) mais vous devez être invité par un autre utilisateur qui l’utilise déjà ou, comme l’indiquent ses créateurs, vous pouvez également vous inscrire à un liste d’attente.

Au niveau de la confidentialité, une fois que vous ouvrez l’application Clubhouse, elle vous demandera permission d’accéder à vos contacts tout comme d’autres applications de messagerie telles que WhatsApp ou Telegram.