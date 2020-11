Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 19:50

C’était une question de temps, mais l’année dernière Appel du devoir a finalement frappé le marché de la téléphonie mobile, et il a connu un énorme succès depuis. Ce jeu de tir portable de Activision Il a dépassé toutes les attentes possibles et pour célébrer son premier anniversaire, ses créateurs ont partagé plusieurs faits intéressants sur le titre.

Pour commencer, il a été révélé que CoD: Mobile Il avait déjà dépassé les 300 millions de téléchargements, mais ce n’est pas tout. De plus, les joueurs ont investi plus de 850 millions d’heures dans le jeu, avec le AK 47 étant l’arme la plus populaire parmi eux dans plus de 11 mille 400 millions de jeux. En revanche, la classe préférée des utilisateurs est Mechanic, utilisée 1,4 milliard de fois.

Il convient également de noter que la mise à jour, Call of Duty: anniversaire mobile, est maintenant disponible en iOS et Android, et bien sûr, vous pouvez le télécharger totalement gratuitement. Cette mise à jour comprend une nouvelle carte pour le mode bataille royale, ainsi qu’un nouveau hub connu sous le nom de Le club, où vous pouvez socialiser avec d’autres joueurs et participer à d’autres mini-jeux.

Via: CharlieINTEL

