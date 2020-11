Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Call of Duty Mobile a réussi à ouvrir le front de bataille à Activision d’une très bonne manière sur le marché mobile. Le jeu a une grande base de joueurs dans le monde entier et la formule peut être l’inclusion de cartes de la plupart des anciens jeux de la série, ce qui amène de nombreux joueurs à manquer les anciennes gloires de Appel du devoir.

Maintenant, malheureusement, le prix de la nouvelle peau pour le Fennec a créé une controverse en raison de son coût élevé. Il s’avère que le skin Ascended est le premier skin de rang mythique du jeu mobile et pour l’obtenir, vous devez acheter des coffres à butin assez chers et selon Millenium, il y a déjà des joueurs qui ont dépensé entre 300 et 400 euros pour l’obtenir, ce qui équivaudrait à une console de nouvelle génération comme la PS5 numérique ou Xbox Series S.



La raison de ces dépenses élevées est que le prix de la boîte à butin augmente à chaque fois que nous l’achetons et nous n’en avons qu’un 0,8% de chances de le déverrouiller. Une fois que nous l’avons, nous devons continuer à dépenser sur des boîtes pour pouvoir l’améliorer jusqu’à ses 8 niveaux différents.

Le Fennec est une mitraillette très populaire dans le jeu pour sa puissance à courte portée et dans ces 8 niveaux, il est livré avec des accessoires, des avantages et des personnalisations d’effets spéciaux.

