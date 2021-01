Mercado Libre a été l’une des plates-formes les plus importantes du commerce électronique et a breveté à quel point il est devenu pertinent de développer des tâches importantes.

C’est dans cette innovation de poids que des références de plus en plus intéressées et réfléchies ont été établies dans des activités telles que l’entrepreneuriat.

Il existe une capacité clé sur le marché et c’est celle qui a à voir avec la façon dont les marques parient sur des activités d’exploitation de poids sur le marché.

Le commerce électronique est l’une des industries les plus dynamiques et les plus poussées du marché et cela est dû à la capacité dont il dispose entre les mains de marques telles que Mercado Libre et qui lui a valu le pouvoir de s’imposer comme une référence dans des activités telles que entrepreneuriat.

Il y a de plus en plus un modèle commercial qui nous permet de comprendre la valeur de la communication, notamment à travers un média qui continue d’être la plus grande référence des marques aujourd’hui.

Face à cette situation, un aspect que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui nous avertit de l’importance aujourd’hui de comprendre la valeur d’une bonne gestion des talents.

Une estimation de Statista reconnaît que le revenu attendu pour cette 2021 sera de 21 mille 209 millions de dollars et il est prévu que plus de 57 millions 500 mille utilisateurs effectueront des opérations dans ce segment.

Compte tenu de ces chiffres, nous ne pouvons ignorer l’importance croissante du commerce électronique et la manière dont il définit les tâches, à travers lesquelles nous voyons des situations surprenantes.

Le meilleur exemple de cela que nous avons vu avec les déclarations d’un secrétaire du gouvernement Colima, qui sont devenues la publicité la plus étrange que le Mercado Libre ait reçue.

Le ministère du Développement économique a eu l’idée de déclarer que 60 hommes d’affaires de l’état de Colima réalisent déjà des ventes via Mercado Libre, une plateforme devenue un support commercial incontournable.

Walter Oldenbour, qui dirige le secrétariat, a assuré que les entreprises qui vendent dans le Mercado Libre le font dans le cadre d’un accord qui a été conclu entre le gouvernement de l’État et ce site de commerce électronique.

Le responsable a averti qu’il y avait déjà 60 entreprises qui se sont inscrites au Mercado Libre, qu’il était sûr qu’elles étaient déjà présentes sur la plateforme, mais qu’il ne savait pas comment faisaient ces entreprises.

Entreprises projetant à travers les États

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise attire l’attention pour réaliser une projection en raison des opérations qu’elle mène dans un État de la république.

Une nouvelle devenue tendance au sein des réseaux sociaux a été enregistrée en 2017 lorsque nous avons appris que Tlaxcala avait son premier escalator grâce à l’ouverture d’un magasin de Liverpool dans cette entité.

L’événement est devenu une tendance importante et une référence qui continue de nous montrer qu’aujourd’hui de plus en plus de paris sont joués sur la base du travail que les marques doivent faire pour se démarquer sur le marché, celui où le commerce électronique joue un rôle définitif dans la conception d’activités commerciales, qui dynamisent sans aucun doute la consommation.

