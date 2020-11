Denuvo est une technologie de protection contre le piratage de jeux vidéo avec une longue histoire de nuire aux joueurs, y compris les joueurs «légaux», ceux d’entre nous qui paient religieusement pour eux.

Denuvo est devenu l’un des grands ennemis des joueurs sur PC par ses propres démérites. Il utilise un système de gestion des droits numériques (DRM) qui effectue plusieurs opérations de réponse aux appels, de lecture et d’écriture pendant que le jeu est en cours d’exécution pour vérifier qu’il n’a pas été piraté. Ces types d’outils ont des effets négatifs sur les performances du jeu, une consommation accrue de ressources, des temps de chargement plus élevés, des latences plus élevées et des FPS plus faibles.

Et cela du moins, car il y a plus. iD Software a récemment dû retirer le Denuvo Anti-Cheat intégré à DOOM Eternal en raison de l’énorme controverse qu’il a suscitée. L’utilisation obligatoire absurde en mode campagne solo, les dysfonctionnements, les critiques épaisses concernant la confidentialité pour la prétendue collecte de données, et la sécurité, avec quelques «appels» au noyau Windows qui sont vraiment dangereux pour que Windows Defender lui-même l’a détecté comme un logiciel malveillant.

Bien sûr, Denuvo n’est pas gratuit et sa mise en œuvre a un coût important qui finit par avoir un impact sur le prix final payé par les joueurs.

Denuvo in Crysis Remastered

Dans cette optique, le prétendu contrat signé par Denuvo et le PDG de Crytek pour intégrer ce type de technologie (restrictions numériques) dans Crysis Remastered a été divulgué sur Reddit.

La structure de prix est typique d’autres cas connus. Comprend un forfait entre 126.000 et 140.000 euros pendant les 12 premiers mois à compter du lancement du jeu et 2 000 euros par mois après la première année. Il y a des coûts supplémentaires de 60000 euros si le jeu atteint 500000 activations dans les 30 premiers jours, 0,4 euros de supplément pour les activations sur la plateforme WeGame et 10000 euros supplémentaires pour chaque vitrine supplémentaire, si le jeu est vendu sur plus d’une plateforme en ligne.

Allez-y, Denuvo DRM finit toujours par être craqué. C’est juste une question de temps. Crysis Remastered a été piraté par le groupe CPY (et aussi par CODEX) avant le premier mois de lancement.

Il y a des titres (le moins) qui durent un peu plus longtemps, mais la plupart sont immédiatement craqués, certains le jour du lancement. D’autres font rougir d’autres, comme Doom Eternal où les développeurs eux-mêmes ont piraté leur propre jeu en confondant l’exécutable avec le DRM de Denuvo avec l’original du jeu et en l’incluant dans le dossier principal.

Denuvo (et DRM en général) est une technologie qui l’industrie devrait bannir la nouvelle avant. Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser pour qu’un jeu soit un best-seller et nous en avons d’innombrables exemples. Denuvo pose des problèmes aux utilisateurs légaux sans atteindre l’objectif de prévention du piratage et des coûts supplémentaires élevés que les développeurs pourraient utiliser pour baisser le prix de vente final.

Soyons clairs. Celui qui ne veut pas acheter le jeu ne le fera pas et attendra une fissure qui finira par arriver un jour ou l’autre. Les bons jeux sont un best-seller sans avoir besoin d’un code DRM coûteux et nuisible. Nous allons le vérifier à nouveau, par exemple, avec Cyberpunk 2077, un titre sans trace de Denuvo et qui battra le record de ventes même s’il est craqué.