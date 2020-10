Nous connaissons déjà les détails de la iPhone 12, l’un des téléphones les plus attendus du moment. Ceux de Cupertino ont fait une nouvelle présentation pour le montrer et il ne vous reste plus qu’à attendre les réservations des utilisateurs qui souhaitent votre appareil, en plus de travailler sur de nouvelles innovations pour vos futurs appareils. Du côté des consommateurs, ils devront évaluer s’il vaut la peine ou non d’embaucher Garantie d’Apple après avoir connu le prix officiel de ce qu’il en coûte pour réparer l’écran de l’iPhone.

Prix ​​officiels de la réparation de votre iPhone 12

Que l’écran d’un téléphone se brise est quelque chose qui est à l’ordre du jour. Le risque de chute d’un téléphone est toujours là, bien que les chances augmentent si vous négligez le terminal. Par conséquent, les plus ignorants pourraient être intéressés ce qu’il en coûte pour réparer l’écran de l’iPhone 12 avec ses prix officiels.

Apple a publié sur son site Web les prix officiels des réparations des terminaux dont la garantie a expiré. Ci-dessous dans l’image vous avez les prix de la réparation des téléphones les plus contemporains. Comme tu vois, les prix de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro sont exactement les mêmes: 311,11 euros. Il n’y a aucune explication à cet égard sur le prix que ceux de Cupertino se sont fixés, mais il est très probablement dû au fait que les deux terminaux ont la même extension à l’écran.

Plus cher que le verre de l’iPhone 11

Il est évident que d’une version de terminal à une autre, les prix augmentent. Sur les téléphones haut de gamme, la réparation peut être un peu plus coûteuse. Et comme vous pouvez le voir dans l’image que vous avez dans cet article les prix grimpent de près de 100 euros de l’iPhone 12 à l’iPhone 11. Comme vous pouvez le constater, dans le cas de la version précédente la différence est de 90 euros entre la version standard et la version Pro. Ce qui est drôle, c’est que les pouces sont les mêmes sur l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 12 dans les deux versions, ce qui soutient la théorie précédente selon laquelle le prix est résolu par la taille de l’écran.

Qu’en est-il des iPhone 12 Pro Max et 12 Mini?

Pour le moment, la firme de la pomme mordue n’a publié que le prix officiel de ce qu’il en coûte pour réparer l’écran de l’iPhone 12. Il n’y a pas de données à ce sujet, mais nous n’avons pas pu suivre la théorie précédente. La raison en est que le remplacement de l’iPhone X, qui mesure 5,1 pouces, équivaut au coût de l’iPhone 12, ce qui serait étrange. Quant à celle de la version Pro Max, il serait logique de l’assimiler à celle de la version précédente avec ses 361,10 euros.

Il faudra attendre que la firme se prononce sur la question au moment de son arrivée sur le marché lorsque l’on pourra affiner les données de la réparation des deux terminaux.