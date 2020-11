Ce qui a été donné est terminé: c’est ce qu’il vous faudra dépenser pour avoir plus d’espace dans Google Photos.

Écrit par Christian Collado

À l’heure actuelle, vous recherchez probablement déjà une alternative à Google Photos, ou calculez combien coûtera l’enregistrement de vos images et vidéos dans le service Google à partir de l’été prochain, lorsque l’entreprise éliminera le plan de stockage illimité gratuit disponible pendant cinq ans.

Mais nous voulons vous faciliter la tâche: si vous avez finalement décidé de vous abonner à Google One afin de pouvoir continuer à bénéficier d’un stockage suffisant sur la plate-forme d’organisation d’images et de vidéos dans le cloud de Google, nous examinons aujourd’hui le différents tarifs disponibles, afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

1,99 euros par mois pour 100 Go: le plan le moins cher pour continuer à utiliser Google Photos

Google propose un total de six plans différents Utilisateurs de Google One, chacun disposant d’une quantité de stockage disponible différente, allant de 100 Go à 30 To.

le plan le moins cher, et probablement celui que la plupart des gens choisiront une fois qu’il sera temps de prendre une décision, a un prix de 1,99 euros par mois. En retour, nous obtenons 100 Go d’espace de stockage. Le plus cher, revient à 299,99 euros Et il offre 30 To de stockage, suffisamment pour ne plus jamais avoir à se soucier de l’espace. Bien sûr, il existe également d’autres plans intermédiaires.

Plan 15 GBP Plan 100 GBP Plan 200 GBP Plan 2 To Plan 20 To Plan 30 To Gratuit Prix 1,99 € / mois ou 19,99 € / an 2,99 € / mois ou 29,99 € / an 9,99 € / mois ou 99,99 € / an199, 99 euros / mois 299,99 euros / mois Stockage 15 GB100 GB200 GB2 TB20 TB30 TBA Expert help Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Avantages abonné Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Ceux qui ont un Appareil Google Pixel Ils pourront continuer à télécharger leurs images en haute qualité sans soustraire l’espace de stockage de 15 Go de Google, même après le 1er juin 2021, date à laquelle ce changement devrait entrer en vigueur.

Les autres, en revanche, devront décider de continuer à utiliser Photos jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite de 15 Go et de passer par la boîte à partir de ce moment, ou trouver une alternative gratuite qui vous permet de conserver une sauvegarde de vos images et vidéos dans le cloud sans frais supplémentaires.