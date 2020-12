S’il vous reste beaucoup d’argent, vous pouvez obtenir tous ces produits Apple.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Technologie

La technologie n’est pas du tout un régal bon marché. Le fait que de temps en temps, ils sortent non seulement de nouveaux smartphones, mais aussi d’autres produits technologiques en général, est quelque chose de terrible pour nos poches.

Désormais, si l’on sait se déplacer entre les différents magasins, on est patient à la recherche d’offres et on ne «se marie» avec aucune marque vous pouvez acheter une multitude de gadgets sans avoir à investir dans de grosses dépenses.

Ce qui précède est applicable à presque toutes les marques sauf une. Tant que vous êtes un vrai fanboy d’Apple et que vous ne voulez que des produits à base de pommes mordues, soyez prêt à débourser beaucoup d’argent, surtout si vous voulez le meilleur des meilleurs. Maintenant bien,Combien d’argent auriez-vous à dépenser pour acquérir le meilleur catalogue de la société Cupertino? Nous vous prévenons déjà que pas exactement un peu.

Le coût d’être un vrai fanboy d’Apple: préparez votre portefeuille

Être un vrai fan de l’entreprise fondée par Steve Jobs n’est pas vraiment bon marché. iPhone, MacBook, iPad, écouteurs sans fil et de nombreux autres produits, c’est ce qu’Apple nous propose et bien que de nombreux utilisateurs pensent qu’ils sont assez chers, on ne peut nier la qualité de tous ces appareils est hors de doute.

CNN a publié un article détaillant quel est le coût total pour acquérir le meilleur du meilleur d’Apple et ce qui est vendu aujourd’hui, y compris les accessoires et autres ajouts que les habitants de Cupertino peuvent nous offrir. Alors on a déjà prévenu, va vendre des organes.

Nous avons commencé avec l’appareil phare d’Apple, l’iPhone. La gamme iPhone 12 sont les smartphones les plus modernes de l’entreprise et son haut de gamme L’iPhone 12 Pro est au prix de 1099 $, pouvant ajouter plus de stockage pour le modeste chiffre de 300 dollars supplémentaires. Si vous ajoutez AppleCare + avec protection contre le vol ou la perte à cela, nous ajoutons 269 $ supplémentaires. Bien sûr, nous n’allons pas prendre un téléphone aussi cher sans étui, nous en avons donc acheté un en silicone pour 50 dollars supplémentaires. Total: environ 1700 $.

Maintenant que nous avons l’iPhone, achetons l’Apple Watch la plus chère à 1500 $. Nous allons également acquérir un Mac Pro que même pas la NASA, avec le maximum de fonctionnalités possibles et avec tous les accessoires qu’Apple met à notre disposition. Clavier, souris, écran, logiciels comme Final Cut et tout ce que nous voulons. Un ordinateur spectaculaire pour jouer à Fortnite ou pour voir nos youtubeurs préférés et pour lequel nous aurons payé le chiffre compétitif plus de 62 000 $ et dans le cas de l’avoir acheté en euros, quelques milliers de plus.

Mais continuons avec quelque chose de moins cher. Si nous avons besoin d’un ordinateur portable, le meilleur MacBook est au prix de 9000 $ avec les meilleures fonctionnalités et accessoires. Nous voulons également qu’un iPad Pro profite de ce merveilleux produit dans le confort du canapé. Pour environ 2500 $ vous l’emportez chez vous avec le meilleur des meilleurs.

Mélomane? Vous aurez besoin d’un iPod, d’AirPods Pro, du nouvel AirPods Max et d’un HomePod pour 480, 278, 608 et 338 dollars respectivement. Vous pouvez également acheter un HomePod Mini pour 99 $ qui, d’ailleurs, nous l’avons testé et ce n’est pas mal non plus.

Dernier point mais non le moindre, une Apple TV pour 228 $. Et non, on n’oublie pas. En bons amateurs d’Apple, nous allons utiliser leurs produits (cloud, musique, séries et films, jeux vidéo …), pour cela le meilleur est le pack Apple One, pour environ 360 $ par an (bien qu’il existe des plans moins chers).

Le montant total de tous ces produits est de près de 80000 $. Bien sûr, c’est un exercice absurde car pratiquement les fans d’Apple n’achètent pas le meilleur des meilleurs et c’est la société de Cupertino qui propose également des appareils de grande qualité à bon prix comme l’iPhone SE, le HomePod mini susmentionné ou le fabuleux ipad air.