Vous ne l’aviez peut-être jamais envisagé, mais c’est sûrement un chiffre qui vous rend curieux. Et c’est qu’ayant déjà internalisé le fait que les jeux valent entre 50 et 70 euros lors de leur lancement, avec des valeurs entre 30 et 40 pour leurs éditions numériques, et des prix encore plus abordables lors des ventes récurrentes, on ne s’arrête généralement pas à considérer combien dépensons-nous à long terme.

Cependant, à ce jour, nous pouvons encore trouver des sites Web qui suivent le mythique Buy All Steam Games, et qui se consacrent à suivre en permanence le magasin Steam pour suivre le prix total de chacun des titres. disponible, et montrez-nous combien devrions-nous dépenser pour obtenir tous les jeux.

En regardant le prix d’origine de tous les jeux, le résultat n’est autre que le chiffre spectaculaire de 537192,37 $, qui, bien que beaucoup plus abordable que prévu, continue d’être une vraie folie. De plus, si nous décidions de faire l’achat tout de suite, nous pourrions profiter d’un prix réduit jusqu’à 521909,63 $, grâce aux multiples remises offertes (ce chiffre est constamment mis à jour, il peut donc varier après production de cette entrée).

Bien que si nous ne sommes pas pressés de mettre la main sur les plus de 40 500 jeux actuellement disponibles, on peut toujours attendre les prochaines ventes, où en juillet dernier il a été réduit à environ 320 000 $, avec une remise générale proche de 34% sur l’ensemble de la bibliothèque Steam.

Combien avez-vous dépensé jusqu’à présent sur Steam?

Cela dit, bien qu’il soit hautement improbable que l’une des personnes présentes ici ait réussi à obtenir l’intégralité du catalogue Steam (et sinon, mes sincères félicitations), cela ne signifie pas que, loin de 500000 $ , nous avons fait un bon investissement pendant toutes ces années.

Si vous êtes curieux et que vous souhaitez connaître le chiffre exact que vous avez dépensé dans Steam, la plateforme elle-même offre depuis quelques années la possibilité de calculer ce chiffre pour vous. Bien que malheureusement ce soit un fait limité aux achats que nous avons effectués via le magasin Steam lui-mêmePar conséquent, dans le cas où nous aurions ajouté des jeux achetés auprès d’autres sources, qu’elles soient numériques ou physiques, et même des jeux externes ajoutés à notre bibliothèque, ceux-ci ne seront pas reflétés.

Combien vaut votre compte Steam en ce moment?

D’autre part, nous disposons également d’outils tels que le calculateur de base de données Steam, qui avec accès à toutes les données publiques se référant à la plateforme, nous permettra de savoir précisément ce que sont nos dépenses moyennes par jeu, à combien équivaut notre temps de jeu, et même le nombre de jeux que nous possédons pour chaque gamme de prix.