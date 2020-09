Apple a annoncé aujourd’hui l’offre groupée Apple One, qui est la version d’Apple sur Amazon Prime avec tous ses services de contenu, ainsi que le stockage iCloud.

Il existe trois niveaux Apple One. Le niveau le moins cher coûte 14,95 $ par mois et comprend Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go d’iCloud. L’Apple One Premier le plus cher coûte 29,95 $ par mois… mais combien d’argent économisez-vous réellement?

Tout d’abord, un rappel de ce qu’Apple facture pour ses services individuellement sur une base mensuelle.

Apple Music coûte 9,99 $ pour les particuliers ou 14,99 $ pour un forfait familial. iCloud coûte 0,99 USD pour 50 Go, 2,99 USD pour 200 Go et 9,99 USD pour 2 To. Apple TV + et Apple Arcade coûtent 4,99 $ chacun. Apple News + coûte 9,99 $. Et le dernier abonnement d’Apple, Apple Fitness +, coûtera 9,99 $ lors de son lancement à la fin de l’année.

Que pouvez-vous économiser sur l’offre groupée Apple One en tant qu’individu?

Ainsi, le plan Apple One Individual coûte 14,95 $ par mois. Pour ce prix, vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. Acheté séparément, ces services ajoutent jusqu’à 20,96 $ par mois.

Le forfait Apple One Individual est au prix de 14,95 $, vous économisez donc environ 6 $.

Si vous souhaitez utiliser le partage familial pour Apple Music et iCloud, vous avez besoin d’Apple One Family. (Cependant, le plan individuel vous permettra toujours de partager le service Arcade et TV + avec votre famille.)

Qu’en est-il de la famille Apple One?

Apple One Family est disponible pour les groupes de partage familial de six personnes maximum, offrant Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud. Si vous vous abonnez à ces services séparément, cela vous coûtera 27,96 $.

Apple One Family est au prix de 19,95 $ par mois, soit une économie de 8,01 $. C’est environ 30% moins cher et représente une économie plus importante que le niveau Apple One Individual.

Une autre façon de penser à cela: si vous payez actuellement pour Apple Music et Apple TV +, pour le même prix sur Apple One, vous obtenez 200 Go d’iCloud et Apple Arcade.

Cependant, de nombreuses familles auront besoin de plus de 200 Go d’iCloud. C’est là que le plan Premier entre en jeu. (Apple a déclaré que vous pouvez acheter du stockage iCloud supplémentaire séparément de ce qui est inclus dans Apple One, mais le prix de ces mises à niveau n’a pas encore été annoncé.)

Dois-je acheter l’offre groupée Apple One Premier?

Le plan Apple One Premier est conçu pour les familles qui veulent tout ce qu’Apple offre. Il vous offre 2 To d’iCloud, Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et Apple Fitness +.

Apple One Premier est le plan le plus cher, au prix de 29,95 $ par mois, mais il offre également les économies les plus importantes. Les services Apple One Premier vendus individuellement s’élèvent à 54,94 $, de sorte que le niveau Premier est presque la moitié du prix.

Bien sûr, tout ce qu’Apple a à offrir ne vous intéresse peut-être pas: beaucoup de gens n’utilisent pas Apple News + ou Apple Arcade par exemple. Cependant, en raison de la réduction importante, vous serez toujours mieux dans de nombreux cas.

Si votre famille utilise actuellement Apple Music et a besoin de 2 To de stockage iCloud, pour ces deux services seuls, vous paierez 25 $ par mois. Pour seulement 5 $ de plus, Apple One Premier vous offre Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et Apple Fitness +. Cela semble être un accord très agressif. (Et si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez utiliser la carte Apple pour obtenir une remise supplémentaire de 3%.)

Un truc à savoir pour les lecteurs internationaux est qu’Apple One Premier ne sera pas disponible dans toutes les régions. Parce qu’il inclut News +, Apple One Premier ne sera disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Espérons qu’Apple travaille à étendre la portée d’Apple News + et donc à proposer son offre groupée de premier choix à plus de pays dans un proche avenir.

Les deux autres forfaits – Apple One Individual et Apple One Family – seront proposés dans plus de 100 pays. Les prix varient selon les régions, mais dans presque tous les cas, vous économiserez encore de l’argent.

Une autre remarque à prendre en compte est que tous ces calculs sont basés sur la tarification mensuelle. Certains services Apple vous permettent de vous inscrire pendant un an à la fois, comme Apple Arcade et Apple TV +, avec des économies de 10 à 15%. Un plan annuel de Fitness + coûtera 79,99 $ par exemple, contre 120 $ en mensualités. Cela signifie que si vous ne souhaitez qu’un ou deux des services Apple, vous pourrez peut-être trouver une meilleure offre en vous abonnant à des forfaits annuels plutôt qu’à Apple One. Les offres groupées Apple One ne sont disponibles que sur une base mensuelle.

Le lancement d’Apple One

Les bundles Apple One seront disponibles «cet automne» – la date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée. iOS 14 et macOS Big Sur inviteront automatiquement les clients à connaître les plans disponibles et inciteront les gens à s’inscrire. Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours d’Apple One. Apple Fitness + sera ajouté à Apple One Premier lors de son lancement plus tard cette année.

Je me fiche d’Apple One. Puis-je encore acheter mon Apple Music séparément?

Oui, si vous ne voulez pas de l’offre groupée, vous n’êtes pas obligée de l’avoir. Vous pouvez continuer à vous abonner aux services Apple individuellement. Par exemple, si vous vous abonnez actuellement à Apple Music et payez 50 Go d’iCloud en tant qu’individu, Apple vous facture 10,99 $ au total par mois. Comme le plan Apple One Individual est au prix de 14,95 $, il ne vaudrait pas la peine pour vous de basculer sur une base de coût brut, surtout si vous n’êtes pas intéressé par Apple TV + ou Apple Arcade.

