Depuis quelques jours maintenant, nous vous en disons beaucoup sur les capacités impressionnantes du DualSenseCependant, l’un des principaux doutes qui ont surgi concerne la durée de sa batterie, un problème qui inquiète sans aucun doute, puisque le DualShock 4 de la PS4 en souffrirait un peu. Ensuite, nous vous parlerons un peu de notre expérience dans cette section avec le contrôle du PS5.

Il est important de mentionner que le temps de chargement du contrôle dépend de plusieurs facteurs. Le premier et le plus important est le type de jeu avec lequel vous l’utilisez. Évidemment, ceux qui utilisent davantage les fonctions haptiques de la main, ainsi que ses déclencheurs adaptatifs, consommeront beaucoup plus d’énergie, contrairement à ce qui se passe par exemple, si vous ne l’utilisez que pour les jeux PS4, par exemple. De plus, le réglage de l’intensité de vos LED peut également être un facteur.

Quoi qu’il en soit, l’avoir dans sa configuration par défaut, je vais vous dire que jouer Salle de jeux d’Astro, jeu qui exploite grandement toutes les nouveautés de ce matériel, nous avions une batterie qui a duré environ 8 heures étant complètement chargé jusqu’à ce qu’il soit complètement vidé. Dans le cas de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, la batterie m’a duré environ 12 heures et dans le cas de l’utiliser uniquement pour jouer PS4, la charge s’étalait sur près de 15.

Si vous me demandez, je pense que c’est une durée extrêmement acceptable, surtout si vous considérez que si vous le chargez par USB-C, il sera prêt en quelques heures à revenir à l’action. Bien entendu, l’efficacité et la durabilité du DualSense il diminuera avec l’utilisation et avec le temps. Espérons que la dégradation ne sera pas aussi intense, car en effet, c’est un contrôle avec beaucoup de technologie à l’intérieur qui nécessite beaucoup d’énergie pour fonctionner.

Alberto Desfassiaux

Rédacteur en chef d’Atomix. Je n’aime pas les jeux vidéo … J’adore les jeux vidéo!