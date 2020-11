Samsung continue avec sa bonne nouvelle ces derniers mois de 2020.

Au fil des mois de ce 2020, nous voyons comment les entreprises se remettent progressivement du dur début d’année. Si il y a quelques jours c’était Xiaomi qui célébrait ses grands chiffres pour le troisième trimestre, aujourd’hui c’était le se tourner vers Samsung.

Le géant coréen continue son bon travail et semble terminer le parcours de manière remarquable. Il y a quelques semaines, il a été confirmé qu’il avait une plus grande part de marché aux États-Unis qu’Apple et aussi plus de volume de ventes que Xiaomi en Inde, et maintenant, il y a des rapports selon lesquels Samsung a atteint un record de profit en ce qui concerne la vente de smartphones.

Manger la pomme est “un peu” plus proche

Selon un rapport de Strategy Analytics, Samsung a réduit les bénéfices qu’il réalise sur chaque téléphone vendu par rapport à Apple. Ainsi, le Le pourcentage de gain des smartphones Samsung est passé à 32,6% au troisième trimestre 2020, en supposant que Augmentation de 18,8% en prenant comme référence la même période de 2019.

Ces chiffres renvoient Samsung quasiment au même niveau que ses meilleurs chiffres enregistrés en 2014, lorsqu’il a obtenu une marge de 37,9% pour chaque téléphone.

Cependant, bien que les nouvelles pour Samsung soient bonnes, ces marges sont encore loin de ce qu’Apple réalise. La firme de Cupertino continue d’être, sans discussion, l’entreprise la plus rentable du monde avec un bénéfice de 60,5% par terminal, bien qu’il ait subi une baisse de 6,4% par rapport aux mêmes dates l’an dernier.

On peut en conclure que la marge opérationnelle d’Apple a été réduite avec le lancement de l’iPhone 12 et, d’autre part, que celle de Samsung a augmenté avec les derniers lancements.

En termes mondiaux, le pourcentage des revenus mondiaux qui représentent les smartphones pour Samsung est de 22,6% tandis que pour Apple, il s’élève à 29,5%.