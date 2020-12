Combien gagnent les imposteurs chez Among Us? Le jeu révèle sa statistique la plus convoitée

Imposteur, parmi nous

Parmi nous n’est pas un jeu particulièrement partiel qui donne trop d’avantages aux imposteurs, avec une bonne stratégie de groupe, vous pouvez également gagner une partie en tant que membre d’équipage. La question la plus répétée est donc généralement,qui gagne plus, les imposteurs ou l’équipage? Les responsables parmi nous révèlent, enfin, la statistique la plus attendue.

Après quelques mois de véritable fureur pour le jeu, l’équipe en charge de Among Us a dévoilé via son compte Twitter les statistiques les plus attendues et, se trouve du côté des imposteurs. Avec plus de 57% Des jeux réussis, les imposteurs dominent le jeu par une mince marge. Les membres d’équipage sont sortis avec succès de la mise à mort 42% du temps, c’est la chose proche.

Les haricots u semblent aimer les données, alors en voici quelques-unes de notre côté! … Vous êtes tous trop doués pour le meurtre et le mensonge est la leçon que nous avons apprise lol 😂 Que veux-tu savoir d’autre? ✨ #AmongUsWrapped pic.twitter.com/xVg7RDU3bT – Parmi nous ✨ week-end !! moins de réponses! (@AmongUsGame) 4 décembre 2020

Chaque partie de Among Us est différente de la précédente et tout peut arriver, vous n’avez donc pas à vous laisser emporter par les statistiques. A tout moment, il peut être retourné en faveur de l’équipe adverse. Pouvez-vous garder votre sang-froid en étant un imposteur dans une situation inattendue? Vous pourrez bientôt le prouver sur la nouvelle carte Parmi nous.

