DualSense est le nouveau contrôleur PlayStation 5, et parmi les premières nouveautés qui attirent le plus l’attention, on constate que le design du périphérique n’a rien à voir avec les versions précédentes. Il s’agit d’un contrôleur sans fil blanc immaculé qui comprend un certain nombre de fonctionnalités uniques qui nous font vivre différentes expériences dans les jeux vidéo.

Commande de Playstation 5 il est, sans aucun doute, complètement différent de tout autre périphérique que nous avons utilisé. Il enregistre parfaitement le saut de génération entre les consoles et, cependant, il faut être particulièrement prudent lorsqu’il s’agit d’obtenir l’un de ces contrôles dans les magasins d’occasion.

Cela a été récemment montré par un utilisateur sur Reddit. Alors qu’aujourd’hui, il est assez difficile d’obtenir une PS5 en raison de la forte demande, le DualSense est assez facile à trouver dans les magasins de toutes sortes, à la fois physiques et en ligne. Cependant, ce client a décidé d’éviter les détaillants officiels et d’opter pour acheter un contrôleur PS5 via un site Web d’enchères populaire et le commerce électronique.

Le résultat? Bien qu’il existe un grand nombre de vendeurs réputés dans cette boutique en ligne et que les enchères répondent généralement aux besoins d’achat, il existe parfois des risques. L’utilisateur a expliqué à travers le post sur Reddit que commandé un DualSense et reçu un contrôleur Xbox Series X à la place mal peint à l’intérieur de l’emballage officiel du périphérique de la console Sony.

Il est clair que l’apparence du nouveau contrôleur PlayStation a un design plus robuste très similaire à celui de la Xbox, mais il ne faut pas un lynx pour se rendre compte que l’utilisateur a été complètement trompé. Pour cette raison, et loin de donner plus de détails sur le déroulement de son achat, il dit avoir demandé un remboursement.

Depuis que la PS5 a lancé la neuvième génération de consoles Sony en novembre dernier, la manette est venue en proposant une nouvelle technologie. La combinaison de technologie haptique, ce qui nous apporte une expérience plus immersive et, en raison de ses déclencheurs, nous le remarquerons sur nos doigts. Une autre des nouvelles fonctionnalités est le autonomie de la batterie (peut-être la caractéristique la plus nécessaire), étant cette durée de vie plus longue par rapport à sa version précédente.