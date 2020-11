Cela fait quelques mois que nous sommes essayer de déterminer quelles seront les performances graphiques de la Xbox Series X et S, ainsi que de la PlayStation 5, la nouvelle génération tant attendue de consoles de Microsoft et Sony. Cela nous a conduit, depuis quelque temps déjà, à essayer de tirer des conclusions à partir du peu de données connues. À l’époque, il y avait beaucoup de gens qui interprétaient ces conclusions comme des opinions personnelles, mais ce n’était pas et ce n’est pas comme ça. Nous avons tous des opinions mais, sauf indication contraire, ce que nous faisons chez MuyComputer, c’est informer.

Je clarifie cela parce que Cela faisait longtemps que nous n’avions pas suggéré que les performances de la Xbox Series X seraient comparables à celles d’une NVIDIA GeForce 2070, et c’était l’une des raisons pour lesquelles nous affirmions, déjà à l’époque, que la série RTX 30 était probablement l’un des coups les plus durs que cette nouvelle génération allait recevoir (ce qui affecte à la fois Microsoft et Sony ), les rendant obsolètes avant d’arriver sur le marché.

Digital Foundry a publié aujourd’hui une vidéo dans laquelle on peut voir une Xbox Series X en mouvement Watch Dogs: Legion et, en version courte, lors de l’activation du lancer de rayons on retrouve une performance que l’on peut ressembler à celle d’un RTX 2060 Super, et que dans certaines circonstances, elle est même un peu en retard sur ce que propose la carte de milieu de gamme NVIDIA de la génération précédente. C’est curieux car ils nous ont critiqués en disant que notre évaluation était très négative … et au final il semble que, au contraire, nos attentes aient été un peu supérieures à ce qui s’est avéré être la réalité.

Pour mettre des chiffres à la comparaison établie dans la vidéo, si nous activons le lancer de rayons, nous constatons qu’un RTX 2060S est capable de déplacer Watch Dogs: Legion avec une résolution 4K supérieure à 30 images par seconde. Xbox Series X, cependant, dVous devez effectuer plusieurs ajustements pour conserver le taux de 30 images par seconde. Quels paramètres? Déplacez-vous dans une résolution dynamique entre 900p et 1080p, abaissez la qualité graphique à un niveau intermédiaire ou réduisez la profondeur de l’image affichée. Ce ne sont pas des ajustements mineurs. Et vous pouvez voir le résultat dans cette image:

L’image montrée dans l’encart est à quoi ressemble le jeu sur une Xbox Series X avec le lancer de rayons actif et d’accord, les reflets sur la veste ne sont pas mauvais du tout, mais regardez le reflet dans le miroir … Est-ce vraiment ce que nous attendons d’une console de nouvelle génération? Peut-être que le problème est lié au jeu, et non à la plate-forme, mais ce n’est certainement pas une bonne carte de visite pour la nouvelle génération.

Et oui, en disant ça Je suis bien conscient que le prix d’un RTX 2060 Super peut être assez proche de celui d’une Xbox Series X, et je suis sûr que Microsoft et Sony ont ajusté leurs prix de nouvelle génération pour être compétitifs. Cependant, je pense qu’il est logique d’attendre quelque chose de plus de la nouvelle génération.