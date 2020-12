Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Ce 2020 se dit au revoir et il est temps de commencer à préparer la nouvelle année, d’atteindre les objectifs proposés tant au travail qu’à l’école. Pour cela, non seulement l’envie suffit, mais il faut aussi disposer de dispositifs technologiques à la hauteur de la tâche.

Cela dit, Huawei propose une grande variété d’équipements, tels que des tablettes, des ordinateurs de nouvelle génération et d’autres accessoires, qui aident ses utilisateurs à augmenter leur productivité.

Si vous envisagez de changer l’un de ces outils de travail ou d’étude, nous vous laissons les meilleurs appareils Huawei pour vous accompagner en 2021 et être plus connecté.

Ordinateurs portables ultra-portables

Lorsque nous recherchons un ordinateur, l’essentiel est qu’il ait de bonnes performances; un design compact, pour pouvoir l’emmener partout, et une grande autonomie. La bonne nouvelle est que tout cela et bien d’autres Série Huawei MateBook.

Un cahier idéal pour étudier et se divertir est le HUAWEI MateBook D 14. Cet ultraportable dispose d’un écran FullView de 14 pouces, d’un processeur AMD Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. En termes plus simples, c’est un ordinateur qui offre d’excellentes performances pour le multitâche, idéal pour les étudiants et les jeunes cadres. Il a un prix de référence de 649 990 $.

Un autre des ordinateurs portables pour montrer cette 2021 est le HUAWEI MateBook 13. Cet élégant ordinateur dispose d’un écran FullView 2K de 13 pouces et ne pèse que 1,3 kilos. Il dispose d’une mémoire interne de 512 Go et d’une RAM de 8 Go, ce qui, ajouté à son autonomie pouvant aller jusqu’à 11 heures d’utilisation, en fait un excellent compagnon de voyage et de travail. Sa valeur de référence est de 899 990 $.

Une dernière recommandation est la HUAWEI MateBook X Pro. Cet ordinateur est conçu pour ceux qui recherchent les dernières technologies et un design haut de gamme. Avec un écran tactile FullView 3K de 13,9 pouces, cet ordinateur portable se distingue par sa couleur vert émeraude élégante, un processeur Intel Core i7 de 10e génération et 16 Go de RAM avec jusqu’à 1 To de stockage SSD rapide. De plus, il promet une autonomie de 13 heures continues de lecture vidéo, ce qui le rend parfait pour les fans de montage multimédia et de travail plus lourd. Son prix de référence est de 1 799 $. 990 dans la boutique HUAWEI.

Les tablettes reviennent avec tout

En 2020, nous avons vu les tablettes renaître et redevenir l’un des appareils les plus populaires en raison de sa grande polyvalence. Ici, ce que les utilisateurs recherchent, c’est un appareil portable, avec une grande autonomie et de bonnes performances.

Notre première recommandation est la HUAWEI MatePad 10.4, une équipe qui travaille pour n’importe quel membre de la famille. Avec son écran haute résolution et sa protection oculaire certifiée par TÜV Rheinland, assure 12 heures continues de vidéo et vous permet d’effectuer différentes tâches, ce qui en fait un compagnon idéal pour travailler à domicile ou faire ses devoirs avec les plus petits.

D’autre part, orienté vers un public plus professionnel, il y a le HUAWEI MatePad Pro. Cette équipe a le Processeur Kirin 990, même chipset inclus dans le HUAWEI P40 Pro, avec une performance améliorée qui est complétée par ses 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cela permet à la tablette d’exécuter en douceur des programmes plus performants.

Les deux tablettes sont compatibles avec le HUAWEI M-Pencil, un crayon qui permet aux plus créatifs de prendre des notes ou de dessiner. Le HUAWEI MatePad 10.4 a une valeur référentielle de 369 990 $, tandis que le HUAWEI MatePad Pro au prix de 599 990 $.

Connectivité de classe mondiale

Tous ces ordinateurs ont des performances incroyables, mais pour pouvoir profiter pleinement de la connexion Internet, il est nécessaire d’avoir un bon routeur à la maison, et le HUAWEI WiFi AX3 c’est parfait pour éviter ces problèmes de vitesse et de signal Internet ennuyeux.

est routeur quad-core, comprend le dernier Technologie sans fil WiFi 6+, qui permet de passer à travers les murs et d’optimiser la vitesse du plan internet. De plus, il permet une connexion multiple de plus de 100 appareils en même temps, il est facile à installer et a un prix de référence de seulement 99 990 $.

Il faut rappeler que tous ces appareils se trouvent dans la boutique en ligne de la marque, Boutique HUAWEI. Les achats de plus de 19990 $ ont livraison à domicile gratuite dans tout le Chili et il peut être payé en 12 versements maximum, sans intérêt, par carte de crédit.

Pour plus d’informations sur ces produits, vous pouvez entrer https://shop.huawei.com/cl

