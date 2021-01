Sony vient de révéler les nouveaux jeux pour rejoindre PlayStation Now ce mois-ci

Avant la fin de l’année, Sony a annoncé les jeux PS Plus pour le mois de janvier, car il y a quelques minutes, PlayStation Espagne a également révélé les jeux qui rejoindront PS Now pour ce mois-ci. Au total, trois titres sont intégrés à ce service de jeu dans le cloud et par abonnement pour PS5, PS4 et PC. Les titres sont déjà disponibles gratuitement à partir d’aujourd’hui, le 5 janvier, pour tous les utilisateurs qui ont un abonnement payant à cette plateforme.

De quels jeux s’agit-il?

Depuis le compte officiel de PlayStation Espagne, ils ont accueilli les trois nouveaux ajouts au service: The Crew 2, Surviving Mars et Frostpunk. Nous vous laissons la publication ci-dessous:

Commencez l’année en profitant des jeux de JANVIER de #PSNow! Ressentez la vitesse dans # TheCrew2🏎️, colonisez Mars dans #SurvivingMars 🚀 et aidez votre peuple à survivre dans # Frostpunk❄️👉 https://t.co/6VYbM4qBkH pic.twitter.com/WTebVG1U3z – PlayStation Espagne (@PlayStationES) 5 janvier 2021

The Crew 2 sera disponible jusqu’au 5 juillet 2021. Ce jeu de conduite nous permet d’explorer un immense monde ouvert se déroulant aux États-Unis, et il le fait avec de multiples options de conduite, des voitures classiques aux avions, en passant par les motos et même bateaux à moteur.

Surviving Mars est un jeu de gestion de colonies qui, comme son nom l’indique, se déroule sur Mars. Nous devrons prendre le contrôle d’une colonie martienne pour survivre à ses dangers environnementaux, en tenant compte des ressources de la planète rouge que nous pouvons utiliser pour elle.

Frostpunk, dans sa version console, arrive également sur PS Now aujourd’hui pour nous proposer l’une des meilleures propositions de jeux de rôle de ces dernières années. Ici, nous devrons prendre des décisions risquées et délicates pour permettre l’avancée de notre règlement dans un monde post-apocalyptique.

Nous rappelons que PlayStation Now est le service de jeux vidéo PlayStation, qui repose sur une plateforme d’abonnement qui offre la possibilité de profiter de plus de 700 jeux PS2, PS3 et PS4 soit via la console PlayStation 4, soit via un PC. avec Windows 10, avec des options pour jouer en streaming ou télécharger le jeu sur votre console, le tout à partir de seulement 9,99 euros pour un mois avec différents plans d’abonnement. Et est-ce que si vous êtes abonné à PS Now, vous obtenez un accès instantané à un large catalogue avec plus de 700 titres, à la fois PS4 et PS3 et PS2, avec de nouveaux ajouts chaque mois.