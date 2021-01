Écrit par Christian Collado chez Samsung

Les capteurs d’empreintes digitales à l’écran Ils sont devenus courants dans le catalogue mobile Samsung. Ce qui a commencé comme une caractéristique exclusive des smartphones les plus chers de la marque est devenu une fonction que même certains de ses terminaux les plus abordables intègrent déjà.

De toute évidence, tout le monde ne semble pas satisfait des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran de vos terminaux Samsung. Depuis que Samsung a introduit pour la première fois un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons dans la série Galaxy S10, plusieurs tests, tant par des professionnels que par des utilisateurs ont montré – dont le nôtre – que cette technologie est encore loin d’atteindre le niveau de celui du capteurs à vie. Et les résultats ne sont pas très différents dans les capteurs optiques qui utilisent les modèles les plus abordables de la marque.

Mais il peut y avoir une solution qui permet de réduire dans une certaine mesure le taux d’échec et Augmenter la vitesse capteurs d’empreintes digitales sur l’écran.

Si le lecteur d’empreintes digitales sur l’écran de votre mobile Samsung ne fonctionne pas bien, essayez cette astuce

Tout d’abord, il est nécessaire de prendre en compte que, bien que dans le forum XDA-Developers, plusieurs utilisateurs aient assuré comment cette astuce a permis accélérer la réponse du lecteur d’empreintes digitales lorsqu’il s’agit de déverrouiller leurs appareils, il n’a pas été possible de le démontrer, et il est probable que cette supposée augmentation de vitesse ne soit rien de plus qu’une sorte d’effet placebo.

Quoi qu’il en soit, étant donné que le processus est simple et ne semble pas affecter le fonctionnement de l’appareil d’une autre manière, cela peut valoir la peine de le faire et de voir si cela peut réellement améliorer les performances du capteur de quelque manière que ce soit. Les étapes à suivre pour – supposément – accélérer le lecteur d’empreintes digitales de n’importe quel mobile Samsung avec un capteur à l’écran est le suivant:

Ouvrez l’appli Les paramètres du système et allez à la section ApplicationsDans le menu en haut à droite, appuyez sur l’option Afficher toutes les applicationsDans la liste des applications, recherchez l’application appelée com.samsung.android.biometrics.app.setting et appuyez dessus.Dans le menu de l’application, sélectionnez l’option Tambours et après Optimiser l’utilisation de la batterieDans la liste, assurez-vous d’avoir sélectionné l’option Tout en haut et recherchez à nouveau l’application que vous avez sélectionnée à la troisième étape. Enfin, décochez l’optimisation de la batterie pour cette application.

Comme je le disais, pour l’instant aucune preuve pour soutenir l’opération de cette astuce, bien que la théorie soit que désactiver l’optimisation de la batterie pour le logiciel chargé de maintenir le lecteur d’empreintes digitales “actif”, il n’est pas désactivé lorsque l’écran de l’appareil est éteint et donc sa réponse est plus rapide car il n’est pas nécessaire de réactiver le capteur lorsque l’écran est à nouveau allumé. Dans notre cas, nous avons effectué ce processus sur un Samsung Galaxy S20 Ultra et sur un Samsung Galaxy Note10 + et nous n’avons trouvé aucun changement appréciable dans le fonctionnement du capteur – dans les deux cas, nous parlons de mobiles avec un capteur à ultrasons, le résultat pourrait donc être différent. dans les terminaux avec lecteur optique–.