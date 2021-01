Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Xiaomi

Il ne fait aucun doute que les appareils Xiaomi Ils sont une excellente option pour tous ceux qui recherchent un smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Grâce au fait qu’ils ont plus que du matériel décent et des prix assez compétitifs, chaque fois que nous devons faire des listes de téléphones portables à recommander, il y a toujours plus d’un téléphone de la marque chinoise.

Un exemple clair de ceci est le Xiaomi Mi 9, un «haut de gamme» qui peut être acheté à un prix très bas et qui est parfait pour tous ceux qui recherchent de la puissance sans se faire mal aux poches. Maintenant bien, Il y a beaucoup de plaintes concernant ce terminal et son lecteur d’empreintes digitales et il semble que cela ne fonctionne pas aussi bien que les autres appareils de la marque chinoise.

Cependant, une petite astuce a été découverte pour que le lecteur d’empreintes digitales du Mi9 et tout autre Xiaomi travailler beaucoup plus vite. Astuce qui peut également être utilisée pour tout autre appareil Xiaomi et cela rendra votre lecteur d’empreintes digitales beaucoup plus rapide.

Ainsi, vous pouvez faire fonctionner le lecteur d’empreintes digitales de votre Xiaomi beaucoup plus rapidement

La solution pour ralentir le fonctionnement du lecteur d’empreintes digitales de votre appareil Xiaomi est vraiment simple et facile à faire, car nous le ferons en quelques minutes. Mieux encore, nous n’aurons pas besoin d’installer des applications tierces ou root ou quelque chose de similaire. Tout depuis les propres paramètres du terminal.

Nous devons juste effectuez ces étapes simples:

ParamètresMot de passe et sécuritéDéverrouillage d’empreintes digitalesRaccourcisDésactiver “Raccourcis d’empreintes digitales”

Avec cela, nous pourrons également désactiver les raccourcis ennuyeux qui apparaissent sur l’écran de notre appareil Xiaomi lors de l’utilisation du lecteur d’empreintes digitales, accélérer le fonctionnement du lecteur lui-même. Et apparemment selon les commentaires de tous ceux qui ont pu essayer cette astuce simple, cela semble fonctionner.

Comme nous l’avons déjà dit, on peut faire cette petite astuce avec n’importe quel appareil Xiaomi mais c’est surtout perceptible dans les terminaux comme l’ancien Xiaomi Mi 9, dont le lecteur d’empreintes digitales est à l’écran. Merci à la chaîne YouTube de Markez G de nous avoir montré ceci truc intéressant.

Et pour vous, cette astuce a-t-elle fonctionné pour vous sur vos appareils Xiaomi? Votre lecteur d’empreintes digitales est-il plus rapide maintenant?