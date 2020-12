L’achat de livres audio sur Audible est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Écrit par Hector Romero

Il ne fait aucun doute qu’Audible est actuellement la principale plateforme de livres audio. Cependant, on pourrait dire que ce boom est plus ou moins récent donc il y a encore beaucoup d’ignorance sur la façon dont il est utilisé. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment acheter des livres audio pour Audible.

Acheter des livres audio sur Audible est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Une fois que vous avez appris comment le faire, vous pouvez le faire en quelques secondes et sans aucune complication.

Savoir plus: Livres audio gratuits pendant trois mois avec Audible

Comment acheter des livres audio sur Audible

Dans Audible, vous pouvez acheter des livres audio avec une carte de crédit, avec les crédits que vous recevez d’Audible ou avec une combinaison des deux. Quel que soit votre mode de paiement, voici ce que vous devez faire pour acheter des livres audio auprès d’Audible.

Comment acheter des livres audio sur Audible depuis un ordinateur

Accédez au site Web Audible depuis votre navigateur sur votre PC, cliquez sur Achetez avec 1 crédit pour utiliser un crédit ou en Achetez pour X, XX $ pour acheter avec la carte par défaut.Après avoir confirmé les détails avec succès, cliquez sur Terminer l’achat.Thé un email arrivera avec la confirmation d’achat et vous pouvez commencer à écouter le livre audio. Aussi simple que cela!

Acheter sur le site Web pour les appareils mobiles

Accédez au site Audible depuis le navigateur que vous avez installé sur votre mobile.

Trouvez le livre audio que vous souhaitez acheter.

Lorsque vous accédez à la page de description du produit, appuyez sur Acheter avec 1 crédit pour utiliser un crédit ou Acheter pour X, XX $ pour acheter avec la carte par défaut.

C’est fait! Après avoir terminé toutes les étapes, vous recevrez un e-mail confirmant l’achat et vous pouvez commencer à écouter le livre audio.

Acheter depuis l’application Audible

Ouvrez l’application Audible sur votre Android. Si vous ne l’avez pas encore installé, vous pouvez le télécharger sur Google Play en appuyant sur le bouton situé sous ces lignes.

Appuyez sur l’icône Chariot o Store pour ouvrir le magasin.Trouver un livre audio vous voulez acheter.Appuyez sur Acheter avec 1 crédit pour utiliser un crédit ou Achetez pour X, XX $ pour acheter avec la carte par défaut.

Lorsque vous avez terminé l’achat, le livre audio sera envoyé à la bibliothèque d’applications Audible et un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Vous avez réalisé? Acheter des livres audio sur Audible à partir de l’application Android est également un jeu d’enfant.

Comment acheter des livres audio pour Audible sur Amazon

L’achat de livres audio Audible sur Amazon est un processus assez simple. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes.

presse Gratuit avec essai Audible ou Achetez en 1 clic.

Prêt! Ensuite, vous devrez connectez-vous avec votre compte Amazon et effectuez le paiement. Comme vous pouvez le voir, vous lirez ce livre audio beaucoup plus rapidement que vous ne l’imaginiez probablement. Et vous, savez-vous déjà quel livre audio vous allez acheter?

Savoir plus: Les meilleures applications gratuites de livres audio

Si vous avez Alexa et que vous souhaitez faire passer votre expérience Audible à un autre niveau, consultez ce guide qui explique comment écouter des livres audio Audible avec Alexa. Et si vous vous ennuyez déjà avec cette plate-forme et que vous souhaitez connaître d’autres outils similaires, mieux vaut jeter un œil à ces 7 alternatives à Audible d’Amazon. Parce que les livres audio seront toujours un excellent moyen de profiter de n’importe quelle histoire!