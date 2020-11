Il peut être acheté en ligne via Facebook; il peut être acheté en ligne via Instagram. Et maintenant, vous pouvez également acheter en ligne via WhatsApp. Oui, l’application de messagerie ajoute une nouvelle tâche à son service “ multitâche ”, et cela parce qu’il s’agit d’une évolution logique et nécessaire dans des services tels que WhatsApp Business, la version de WhatsApp pour les entreprises telles que les magasins, les particuliers ou les entreprises.

Et c’est que l’application de messagerie a plus de 175 millions de personnes qui envoient des messages à une entreprise chaque jour via WhatsApp Business, et plus de 40 millions de personnes qui voient au moins 1 catalogue d’entreprise par mois. Des chiffres qui ont conduit Facebook à intégrer un nouveau bouton dans WhatsApp.

Acheter via WhatsApp

Selon l’entreprise, le contexte mondial de la pandémie a montré «clairement que les entreprises doivent disposer de moyens rapides et efficaces pour servir leurs clients et réaliser des ventes. Pendant ces périodes, WhatsApp est devenu une ressource simple et pratique ». Et «sur la base de nos recherches», les utilisateurs préfèrent contacter les entreprises par message pour obtenir de l’aide et sont plus susceptibles d’effectuer un achat lorsqu’ils le peuvent.

L’application WhatsApp Business et l’API WhatsApp Business sont nées “pour aider les entreprises de toutes tailles à gérer leurs chats”, et afin d’aider “de nombreuses petites entreprises, qui ont été les plus touchées aujourd’hui”, WhatsApp a intégré un nouveau bouton dans son interface dans WhatsApp Business: un bouton pour acheter.

Le bouton d’achat sur WhatsApp

Le bouton d’achat est une nouvelle fonction qui vise à faciliter la découverte du catalogue de produits et services d’une entreprise par les utilisateurs via votre profil d’entreprise WhatsApp, éliminant ainsi l’étape supplémentaire requise avant de cliquer sur le profil de l’entreprise pour afficher ces informations.

Maintenant, le catalogue de produits des entreprises affiche une icône de magasin, afin que les utilisateurs sachent que l’entreprise dispose d’un catalogue de produits à vendre, et être capable de les voir comme ça directement depuis WhatsApp. Vous pouvez même entamer une conversation avec l’entreprise au sujet d’un article qu’elle a vu.

Maintenant disponible

Le nouveau bouton d’achat est déjà disponible en Espagne, et si vous utilisez WhatsApp Business, vous le verrez dans en haut, à côté du nom du contact / de l’entreprise et le remplacement de l’icône d’appel vocal, qui devient l’icône d’appel – en choisissant l’option vocale uniquement. Même si il appartient désormais aux entreprises de l’intégrer dans leurs catalogues