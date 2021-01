Si vous êtes un utilisateur du nouveau Edge basé sur Chromium et que vous ne voulez pas perdre de détails lors de la navigation, vous avez de la chance, car Microsoft ajoute une amélioration supplémentaire en termes de synchronisation des données de navigation entre le PC et d’autres appareils. Il s’agit du synchronisation des “Onglets ouverts” et “Historique”.

Avec la concurrence croissante entre les navigateurs, il s’améliore en cours de déploiement sur les ordinateurs Windows et macOS avec une activation côté serveur et qui est désormais active dans Edge, dans la version stable (pour tous les utilisateurs) que nous pouvons télécharger à la fois dans l’App Store pour iOS et dans le Google Play Store pour Android.

Ouvrir les onglets et l’historique, synchronisé

C’est une amélioration à laquelle tous ceux qui avaient osé installer la version Beta d’Edge sur Android avaient déjà accès et qui fait désormais le saut pour être utilisée par tous les utilisateurs. Bien sûr, pour en bénéficier, il faudra que dans tous les équipements que nous allons utiliser, ce soit comme disponible et activé dans toutes les installations de navigateur et que nous sommes connectés avec le même compte Microsoft.

Avec cette amélioration, il est possible que si vous naviguez avec Edge connecté au même compte sur tous les appareils, vous puissiez avoir accéder de n’importe où à l’ensemble de l’historique de navigation ainsi qu’aux onglets ouverts, passant de l’ordinateur au mobile ou à la console, sans problème majeur.

Edge sur Android

Si vous souhaitez commencer à tester cette fonction dans Edge, et indépendamment de l’utilisation d’iOS ou d’Android, vous devez entrer dans le navigateur et faire défiler vers le bas de l’écran, en appuyant sur l’icône centrale avec les trois points qui donne accès à la section “Paramètres” .

Une fois à l’intérieur, vous devez regarder la section “Comptes” et à l’intérieur, cliquez sur le compte sous lequel vous avez enregistré le navigateur et celui que vous allez utiliser avec d’autres ordinateurs. Vous verrez comment la section apparaît sur le nouvel écran “Synchronisation”, de sorte que si vous cliquez dessus, vous aurez accès à toutes les sections que vous pouvez avoir en synchronisation. Là tu dois marquer “Ouvrir les onglets” et “Record”.

C’est tout ce dont vous avez besoin pour que vos données soient toujours synchronisées sur Edge, quelle que soit la plate-forme que vous utilisez.

Microsoft Edge

