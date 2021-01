L’application d’appel vidéo de Google dispose désormais d’une suppression du bruit pour les appels vidéo. Voilà comment il est utilisé.

C’est devenu l’un des outils les plus utilisés au monde, et il n’est pas étonnant que Google Meet Il continue d’être mis à jour pour introduire de plus en plus de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience d’appel vidéo.

L’une des dernières fonctions pour accéder à l’application est la Annulation du bruit, grâce à un système ingénieux capable de détecter le bruit de fond et éliminez-le, afin que notre voix soit entendue plus clairement.

Si vous n’avez pas encore utilisé cette fonction, dans ce guide, nous expliquons comment activer la suppression du bruit dans vos appels vidéo Google Meet, pas à pas.

Activer la suppression du bruit de Google Meet sur Android ou iOS

Le fonctionnement du système d’annulation du bruit du Réunions Google Meet surprend par son efficacité.

À tel point que Google lui-même recommande aux utilisateurs désactiver cette option lorsqu’il est nécessaire que d’autres sons pénètrent dans le microphone au-delà de la voix, comme le son généré par un instrument de musique.

Dans la vidéo ci-dessous ces lignes, vous pouvez vérifier son fonctionnement plus en détail:

Cela dit, le processus pour activer la suppression du bruit pour les appels vidéo Google Meet sur Android, c’est comme suit:

Ouvrez Google Meet et appuyez sur l’icône “Plus” pour accéder au menu d’options. Appuyez sur “Paramètres”, puis sur “Suppression du bruit” ou “Suppression du bruit”. Cette option étant désactivée par défaut, appuyez dessus pour l’activer.

C’est tout. Maintenant, le bruit de fond de vos appels vidéo sera filtré par les algorithmes d’apprentissage automatique de Google, et votre voix se démarquera beaucoup plus du reste de l’audio des réunions Meet.

Activez la réduction Google Meet sur votre ordinateur

Si vous rejoignez des réunions Google Meet depuis votre navigateur, vous pouvez également activer la suppression du bruit dans les appels vidéo. Le processus est similaire, bien que les étapes à suivre soient quelque peu différentes de celles sur Android et iOS:

Ouvrez Google Meet et entrez un appel vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur le menu d'options en haut à droite, puis sur "Plus d'options" pour accéder aux "Paramètres". Accédez à la section "Audio" et activez le Commutateur "Noise Cancelling"

Un conseil de Google pour vérifier le fonctionnement du système d’annulation du son ambiant consiste à vérifier le indicateur en haut à droite de l’écran.

Si Google Meet fait correctement son travail, le icône ondes sonores Ils ne bougeront pas lorsque vous êtes silencieux car le bruit ne passera pas par le microphone et par conséquent, les autres personnes ne pourront pas l’entendre.