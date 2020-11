En raison de l’importance de protéger nos données des regards indiscrets, de plus en plus de développeurs admettent la possibilité de contrôler leur accès dans leurs applications. Telegram est l’un de ceux qui ont cette possibilité que beaucoup ignorent si nous permettent seulement de lire nos conversations.

Établir l’accès à Telegram en utilisant une empreinte digitale ou en utilisant Face ID sur l’iODOui, si notre téléphone est compatible, c’est une option présente dans les paramètres et qui est peut-être passée trop inaperçue car elle n’est pas aussi pertinente que lors de son annonce pour WhatsApp. Cependant, si vous souhaitez l’essayer, nous allons détailler ici comment le faire étape par étape.

Déverrouillage par empreinte digitale sur Android

Présent à la fois dans la version que nous pouvons utiliser sur iOS et Android, le processus est essentiellement le même bien que certains détails spécifiques changent et c’est pourquoi nous allons voir les étapes sur les deux plates-formes.

En cas d’accès à Telegram sur un téléphone Android, le menu du “Réglages” apparaît en appuyant sur le bouton hamburger dans la zone supérieure gauche ou en faisant glisser votre doigt de la même zone gauche de l’écran. L’objectif est afficher le panneau avec toutes les options.

Une fois à l’intérieur, il faut chercher la section “Confidentialité et sécurité”, le point auquel nous trouverons l’accès au bloc d’accès.

Dans “Confidentialité et sécurité” il faut regarder la section “Code de verrouillage” section intérieure “Sécurité”. Ce code de verrouillage est nécessaire pour pouvoir accéder en cas d’échec de l’accès par «visage» ou par empreinte digitale et aussi comme méthode de sécurité afin que pas n’importe qui puisse activer le contrôle d’accès. Nous pouvons saisir des codes de longueur différente selon notre intérêt.

Et c’est là que l’on peut établir le déverrouillage des empreintes digitales ou du visage, selon le mobile, en activant la box “Déverrouiller avec empreinte digitale”. De plus, si nous le souhaitons, nous pouvons établir un délai minimum pour que le téléphone nous demande de nous authentifier. Dans mon cas, je l’ai en une minute pour plus de sécurité.

Face Unlock sur iOS

Dans le cas d’iOS, il y a deux différences, au moins dans les tests effectués par rapport à Telegram sur Android à l’aide d’un Samsung Galaxy Note 20. Maintenant au lieu d’accéder avec l’empreinte digitale, nous utiliserons le déverrouillage en Face ID. Et en plus, il y a un petit changement.

Au lieu d’accéder avec le menu hamburger, maintenant les “Paramètres” apparaissent avec une roue dentée en bas de l’écran. À partir de là, le processus est identique.

Après cette étape, il faut retrouver le même itinéraire, c’est-à-dire “Confidentialité et sécurité” puis la section “Déverrouiller et Face ID”. Nous ajoutons d’abord un code d’accès numérique, pouvant à nouveau choisir sa longueur.

Finalement Il ne reste plus qu’à marquer le déverrouillage par Face ID comme option principale pour accéder à Telegram et le temps que nous voulons passer avant qu’il nous demande de nous identifier.

Avec ce système, nous nous assurons que nous seuls pouvons accéder à nos conversations. De plus, nous ne devons pas ignorer l’avertissement que nous pouvons lire pendant le processus. En cas d’oubli du code d’accès, nous devrons supprimer et installer l’application, puis perdre toutes les discussions secrètes.

Télégramme