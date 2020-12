L’arrivée d’iOS 14.3 a apporté parmi toutes les nouveautés une plus qu’intéressante tout comme le format Apple ProRAW. Une amélioration de la section photographique qui nous permet de choisir un format qui combine les informations du format RAW standard avec le traitement d’images par ordinateur par l’iPhone.

Un format qui permet à l’utilisateur d’obtenir plus de possibilités pour contrôler et gérer les aspects comme l’exposition, la couleur ou la balance des blancs des images que nous prenons avec nos appareils photo mobiles, y compris l’avant. Bien sûr, il n’est présent que dans l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Comment activer le format Apple ProRAW

Apple ProRAW n’améliore pas les photos, mais il le fait nous offre plus de contrôle sur tous les paramètres des photos, facilitant l’édition ultérieure une fois la photo prise. Bien sûr, Apple ProRAW est désactivé par défaut et vous pouvez donc l’activer.

Pour activer le format Apple ProRAW sur l’iPhone, nous devons faire défiler jusqu’au “Réglages” le téléphone et trouvez la section “Caméra”. Dans cette section, en appuyant sur, nous verrons différents paramètres et l’un d’eux est celui de “Formats”.

Une fois à l’intérieur, en bas de la section “Formats”, nous verrons l’onglet «Apple ProRAW», qui est celui que nous devons activer pour utiliser ce format.

De plus, avec le format ProRAW activé, on peut, dans l’application “Camera” elle-même, si on regarde en haut à droite, on verra l’icône “RAW” avec laquelle nous pouvons activer et désactiver cette fonction.

Cependant, il faut tenir compte du fait que chaque image dans ce format augmente considérablement sa taille, atteignant jusqu’à 25 Mo par image.

