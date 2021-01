Android a un menu d’accessibilité qui est quelque peu caché et qui vous permet d’ajouter des boutons virtuels avec lesquels remplacer l’utilisation du bouton d’alimentation, du bouton de volume et même prendre une capture d’écran. Nous vous expliquons comment activer ce menu dans la plupart des fabricants et quelles utilisations vous pouvez lui donner.

Changer les fonctions d’un bouton sur le mobile est facile avec des applications comme Button Mapper, on peut également transférer les actions dudit bouton à l’écran avec un lanceur qui permet des gestes, comme Nova Launcher. Maintenant bien, Souvent, les personnalisations ne nécessitent aucune application car Android lui-même les fournit déjà. C’est le cas du menu d’accessibilité, une option quelque peu cachée et extrêmement utile. La connaissiez-vous?

Éteignez l’écran, montez le volume, prenez des photos …

À gauche, menu par défaut sur Android (Google Pixel); à droite, menu de support sur Samsung Galaxy

Comme son nom l’indique, le menu d’accessibilité est une option destinée à rendre Android plus facile à utiliser pour les personnes ayant des problèmes de vue, d’audition ou les deux. C’est un menu qui offre un accès direct aux fonctions essentielles du téléphone, celles qui sont exécutées via les boutons physiques de l’appareil.

Le menu d’accessibilité est très utile pour avoir une gestion centralisée du téléphone sur une partie de l’écran. Une fois ce menu activé, il suffit de faire un geste, ou de cliquer sur une icône dans le menu de navigation (tout dépend du téléphone mobile et de la version Android), pour avoir à portée de main l’arrêt de l’écran, les captures, l’affichage des dernières applications ouvertes ou les boutons de volume. Et sans installer d’applications puisque le menu d’accessibilité est inclus en standard dans Android.

Pour activer le menu d’accessibilité sous Android, la méthode de base est telle que:

Accédez aux paramètres de votre mobile et accédez aux options d’accessibilité. Recherchez l’option «Menu d’accessibilité». Activez le menu en cliquant sur «Accès direct au menu Accessibilité».

Si vous utilisez les gestes de navigation, vous pouvez afficher le menu en faisant défiler l’écran depuis le bord inférieur vers le haut à l’aide de deux doigts (sous Android 11). Dans le cas où vous utilisez les boutons de navigation, le geste de lancement reste sur l’icône de démarrage: vous devez appuyer et faire défiler vers le haut; il est également probable que une petite icône de poupée apparaît dans la zone du bouton de navigation: est l’icône du menu d’accessibilité. En outre, vous pouvez lancer ce menu en maintenant les touches de volume enfoncées si vous choisissez cette option.

Lancement du menu d’accessibilité avec des boutons de navigation actifs

Jusqu’à présent, la manière générique et la plus simple. Dans le reste des marques, l’activation varie et peut être beaucoup plus cachée. Cela peut même changer le nom de la fonction, comme avec Samsung.

Comment activer le menu d’accessibilité sur les mobiles Samsung

Première pierre d’achoppement: le menu d’accessibilité en tant que tel n’existe pas puisque Samsung change le nom en ‘Menu d’assistance». Bien sûr, la marque ajoute une puissance remarquable, ainsi qu’une plus grande polyvalence. Même les boutons peuvent être personnalisés, une option que Google n’autorise pas nativement sur Android.

Pour activer le menu d’assistance du Samsung Galaxy, vous devez procéder comme suit:

Accédez aux paramètres de votre téléphone et accédez à «Accessibilité». Allez dans «Interaction et compétence». Cherchez le ‘Menu d’assistance‘est au sommet. Activez-le. Vous pouvez personnaliser les éléments de menu, la transparence et même l’interaction avec certaines applications sur votre téléphone.

Dans Samsung, le menu d’assistance est une icône flottante (Il peut également être défini comme une icône de bordure, mais ce n’est pas si utile). Une fois que vous l’avez activé, cliquez simplement sur le raccourci pour lancer les actions que vous souhaitez. Et vous pouvez déplacer le bouton de menu vers n’importe quelle zone de l’écran: il sera superposé au reste des applications.

Comment activer le menu d’accessibilité sur les téléphones Huawei et Honor

Dans la marque chinoise, le menu d’accessibilité s’appelle ainsi, mais le fabricant cache un peu plus son emplacement car il est nécessaire d’effectuer plusieurs étapes supplémentaires. Qui sont:

Accédez aux paramètres mobiles et entrez «Assistance intelligente». Faites défiler jusqu’à «Raccourci d’accessibilité» et cliquez sur l’option. Très probablement, vous avez marqué «TalkBack».

Cliquez sur ‘Sélectionner les fonctions’ et activez le ‘Menu Accessibilité’. Maintenez les deux boutons de volume enfoncés et vous verrez une petite poupée apparaître dans la zone de navigation, sur la droite. C’est l’accès direct au menu d’accessibilité. Pour supprimer le raccourci, maintenez à nouveau les boutons de volume enfoncés.

Le menu d’accessibilité ne fonctionne pas avec les gestes de navigation, vous devrez donc activer les boutons virtuels pour l’utiliser.