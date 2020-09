La meilleure chose à propos des ordinateurs portables est précisément leur portabilité. Pouvoir les emmener d’un côté à l’autre et continuer à travailler grâce à la batterie intégrée dont ils disposent. Le problème est qu’au bout d’un certain temps, la durée de vie de ladite batterie n’est plus la même qu’au début. C’est là que nous avons besoin activer le mode basse consommation sur Mac afin de gagner plus de temps d’autonomie.

Dans le cas de Windows 10, il est assez facile d’activer le mode basse consommation ou économie d’énergie. Cependant, sur macOS, cela ne fonctionne pas de la même manière. Apple n’a aucun type de mode basse consommation pour ses Mac contrairement à iOS, par exemple.

Par conséquent, afin de activer l’économie de batterie ou le mode faible consommation sur Mac nous allons devoir faire quelques configurations qui ne sont pas si compliquées à faire. Mais évidemment, cela nous oblige à faire tout cela manuellement.

Définir le mode faible consommation sur Mac

Donc, il va falloir faire les changements que nous verrons un peu plus bas pour obtenir le l’autonomie de notre MacBook est supérieure.

Désactivez le Bluetooth. Réduisez la luminosité de l’écran. Si possible, activez le mode avion ou désactivez le réseau Wi-Fi. Désactivez le rétroéclairage du clavier. Dans Préférences système> Économie d’énergie> Batterie, vous pouvez activer les options de Economie de batterie.

Applications pour améliorer l’autonomie d’un MacBook

L’une des meilleures applications pour réduire la consommation d’un Mac est Endurance. Le seul inconvénient de cette application est qu’elle n’est pas gratuite. Cependant, il a une version d’essai de 7 jours, vous pouvez donc tirer vos propres conclusions après l’avoir essayé.

Pour cela, vous devrez installer Endurance sur votre Mac. Ensuite, nous accèderons aux préférences de l’application. Nous allons maintenant passer en revue les mesures de réduction d’énergie que l’application peut appliquer. Dans ce cas, vous pouvez activer ceux que vous jugez pratiques ou tous. L’application dispose d’un « mode basse consommation » que vous pouvez activer pour économiser beaucoup d’énergie. Vous pouvez même le configurer pour qu’il s’active automatiquement lorsque la batterie atteint un certain niveau.

L’endurance peut faire une grande différence dans autonomie d’un MacBookProfitez des sept jours gratuits pour tirer vos propres conclusions. De même, ce n’est pas une application très chère.

