Pour tous ceux qui utilisent une enceinte connectée chez eux, l’une des fonctions qui peut être intéressante est celle qui active le mode Ne pas déranger. Dans la plage Nest Home, il s’appelle “Mode nuit” et sur les haut-parleurs avec Alexa simplement “Ne pas déranger”.

L’objectif de ce mode de fonctionnement n’est autre que d’empêcher le préposé de service de provoquer une frayeur en fonction des heures d’utilisation d’un volume excessif. Avec l’aide de l’application Google Home et d’Alexa, sur iOS ou Android, nous pouvons activer le mode Ne pas déranger pour Son muet (et même des notifications) Assistant Google et assistant Amazon.

Mode nuit sur Nest Home

Pour le test avec l’Assistant Google, j’ai utilisé un téléphone Android et un Nest Mini) auxquels J’ai accédé avec l’application Google Home.

Une fois dans l’application, nous devons accéder à l’enceinte que nous voulons gérer (en cas d’en avoir plusieurs). Une fois que nous avons cliqué dessus, nous cherchons la section “Réglage” accéder à la roue dentée qui apparaît en haut à droite.

Nous verrons une nouvelle fenêtre avec une liste d’options et parmi elles, nous devons chercher la section “Mode nuit”. Nous verrons une boîte d’activation sur laquelle nous devons appuyer pour accéder à un nouvel écran chargé d’options.

Cet écran sera là où nous devrons régler le niveau de volume du haut-parleur ainsi que la luminosité des LED. Et pour automatiser l’opération, nous pouvons également marquer les heures pendant lesquelles le «mode nuit» sera opérationnel et les différents jours de la semaine pendant lesquels nous pouvons établir ces heures. Nous avons également le mode «Ne pas déranger» disponible pour désactiver les rappels et autres notifications prononcés sur les appareils Google Home.

Google Home

Mode Ne pas déranger dans Alexa

L’équivalent dans les enceintes Echo Dot avec Alexa, c’est le mode “Ne pas déranger”. Pour l’activer avec le mobile, nous aurons besoin de l’application Alexa, que ce soit sur iOS ou Android. Nous nous enregistrons avec le compte Amazon auquel nous avons associé l’orateur et commençons le processus.

Alexa

Une fois à l’intérieur de l’application, il faut cliquer sur l’icône “Dispositifs”, en bas de l’écran. Une fois à l’intérieur on choisit “Echo et Alexa”, dans la partie supérieure, afin d’accéder aux enceintes et aux appareils Echo auxquels nous avons associé.

Nous marquons celui que nous voulons gérer et l’application nous amènera à une nouvelle fenêtre de configuration avec une liste d’options et parmi elles, nous recherchons et activons “Ne pas déranger”.

Comme dans le cas précédent, nous pouvons régler les heures (et non les jours) pendant lesquelles nous ne voulons pas que le haut-parleur nous dérange en activant l’option “Programmé”.

Avec ces étapes on peut configurer l’enceinte pour qu’elle ne nous dérange pas avec un volume excessif ou avec des avis au mauvais moment.

Partager Comment activer le mode nuit sur les enceintes Nest et le mode Ne pas déranger sur les enceintes Echo avec Alexa