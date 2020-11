Voici les étapes à suivre pour activer le mode sombre dans l’application Facebook et commencer à protéger votre vue dans des environnements à faible luminosité.

Après des mois et des mois d’attente, l’application Facebook possède l’une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs: Thème sombre.

Ce mode nuit, déjà présent dans Facebook Messenger, Facebook Lite et la version bureau de Facebook, a enfin atteint l’application mobile après de nombreux tests.

Dans cet article, nous expliquons comment activer le mode sombre dans l’application Facebook en quelques étapes simples.

Sans aucun doute, l’un des outils les plus utiles pour protège ta vue lorsque vous utilisez le mobile dans des environnements faiblement éclairés.

Qu’attendez-vous pour profiter de cette nouveauté Facebook?

Voici à quoi ressemble le nouveau mode sombre de Facebook

Après avoir vu à quel point le mode sombre était une réalité dans les applications Facebook telles que Facebook Messenger, WhatsApp ou Instagram, le plus normal était de s’attendre à ce que cette fonction atteigne bientôt l’application Facebook elle-même.

Et il en a été ainsi. Nous avons appris le développement de ce thème dans les tons sombres pour la première fois en juin 2020, lorsque certains utilisateurs ont signalé qu’ils pouvaient déjà activer le mode nuit dans l’application Facebook.

Les mois suivants ont été marqués par des tests continus qui ont indiqué que l’arrivée de ce sujet se rapprochait de plus en plus.

Enfin, en novembre, le thème sombre a commencé à toucher des milliers d’utilisateurs de l’application de réseau social.

Facebook a opté pour un mode sombre de tons noirs et gris pas très puissants. Ce n’est pas un thème 100% sombre comme celui que l’on trouve sur Twitter, où la plupart des éléments des éléments d’interface (à l’exception du texte) se transforment en une couleur noire intense.

Dans le cas de Facebook, l’arrière-plan est d’une couleur noire douce, tandis que les publications et autres éléments, tels que les boutons, se transforment en une couleur grise qui permet diffèrent du fond plus sombre.

En bref, le mode sombre de l’application Facebook maintient le même design trouvé dans la version de bureau, un design élégant qui facilite l’utilisation de l’application lorsque nous sommes dans des endroits peu éclairés.

Comment définir le thème sombre

Le thème sombre de l’application Facebook se distingue également par son activation facile. Vous savez déjà qu’avec cette fonction, en plus de protéger votre vue, vous pouvez économiser la batterie dans les bornes avec écrans OLED et AMOLED.

Pas à pas, nous expliquons comment activer le thème sombre dans votre application mobile:

Ouvrez l’application Facebook sur votre mobile. Cliquez sur le bouton bouton trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit, balayez vers le bas et cliquez sur la section “Paramètres et confidentialité”Dans le menu qui apparaît ci-dessous, cliquez sur “Mode sombre”Cliquez sur l’option “Activé” pour activer le mode sombre de Facebook. Si vous souhaitez que l’activation dépende de la configuration de votre mobile -si vous avez activé ou non le thème sombre-, sélectionnez “Utiliser les paramètres système”.

Et c’est tout, vous n’avez rien d’autre à faire pour activer le mode sombre dans l’application Facebook, suivez simplement ces 5 étapes simples.

Pour supprimer le thème sombre, il vous suffit d’accéder à la section “Mode sombre” et sélectionnez “Off”.

Bien que cela ait attendu, vous pouvez désormais profiter de l’une des fonctions les plus utiles de l’application Facebook. Rappelle-toi que, si vous comptez l’utiliser pour la première fois, il est préférable que vous configuriez correctement l’application Facebook.