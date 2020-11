Il y a quelques jours, nous avons vu comment le mode sombre de Facebook est arrivé pour les terminaux Android et maintenant, quelques jours plus tard, son déploiement commence dans la version homonyme pour iOS. Tous ceux qui ont un iPhone vous pouvez maintenant vérifier si vous avez le nouveau mode d’affichage disponible.

Mode sombre pour Facebook sur iOS ne diffère pas de ce que l’on peut trouver dans Android ou dans l’application Web. Un ton sombre qui améliore désormais l’intégration dans le thème du système lorsque nous utilisons le fond noir, évitant ainsi ce flash de lumière ennuyeux chaque fois que nous entrons dans le réseau social populaire.

Fond sombre, mais lisible

Facebook a été lent, plus de trois autres applications qui opèrent sous l’égide de l’entreprise de réseau social et qui avait déjà adapté leur interface à cette esthétique. Nous parlons de Messenger, WhatsApp et Instagram.

Si maintenant tu es curieux et que tu veux essayez le mode sombre de Facebook pour iOS, vous devez suivre ces étapes:

Entrez dans l’application Facebook de votre iPhone. Trouvez la section de configuration de l’application que vous pouvez trouver en appuyant sur le bouton trois lignes horizontales dans le coin inférieur droit.

Faites défiler l’écran jusqu’à ce que vous trouviez la section “Paramètres et confidentialité”. Entrez “Dark Mode” et choisissez l’un des modes: toujours activé, “Utiliser les paramètres système” ou ne pas l’utiliser et continuer avec le mode d’effacement.

Nous verrons alors comment l’arrière-plan de l’interface passe du blanc au sombre, pas noir, sans compromettre la lisibilité, car les icônes contrastent en couleur et les boutons apparaissent en gris plus clair.

Le mode sombre de Facebook arrive aux utilisateurs iOS dans l’application hors de la version bêta, mais cela peut prendre encore un certain temps pour accéder à votre téléphone.

