Ce n’est pas un secret que de nombreuses personnes dans le monde aiment mettre le mode sombre sur leur téléphone. Cependant, tous les appareils Xiaomi ne sont pas compatibles avec cette fonction intéressante. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment activer le mode sombre MIUI sur les mobiles qui n’ont pas l’option. Quel que soit l’appareil de la célèbre marque chinoise que vous avez en votre possession, vous pourrez profiter des avantages qu’offre cette fonctionnalité.

Nous vous prévenons à l’avance que le processus est simple, mais que vous devez porter une attention particulière à chaque pas que vous faites. Lorsque vous le faites, vous aurez la possibilité d’activer le mode sombre sur les téléphones Xiaomi qui ne disposent pas de cette option, comme le Pocophone F1 qui dans la version stable ne sera pas disponible tant que vous ne serez pas mis à jour vers MIUI 11.

Comment activer le mode sombre sur les appareils sans option visible

La première chose à faire est d’aller à la “Réglages” depuis votre mobile.

Entrez dans la section “À propos du téléphone” et appuyez à plusieurs reprises là où il est indiqué la version de MIUI jusqu’à ce qu’un message apparaisse vous indiquant que les options pour les développeurs ont été activées. Accédez à l’écran principal des “Paramètres de votre mobile” et entrez “Paramètres additionnels”Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez la nouvelle section “Options de développeur “Lorsque vous êtes dans les options de développement, recherchez l’option “Débogage USB” afin de l’activer en attendant les 5 secondes qu’il demande et en appuyant sur Accepter. Ensuite, faites de même avec «Débogage USB (paramètres de sécurité)». À ce stade, vous devez emportez votre ordinateur avec l’outil ADB. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez le télécharger rapidement à partir du bouton situé sous ces lignes.Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier .zip et ouvrez la console de commande où se trouve le fichier adb.exe, puis connectez votre smartphone à l’ordinateur.Pour vérifier que tout est correct, entrez la commande “Appareils Adb” sur la console Si vous avez tout fait correctement, Un appareil avec un code apparaîtra dans la listeEnsuite, vous devrez taper la commande suivante dans la console: “Les paramètres du shell Adb sécurisent le mode ui_night_mode 2”.

Redémarrez votre appareil et vous avez terminé, Vous aurez déjà activé le mode sombre! Si vous souhaitez le désactiver, il vous suffit d’utiliser la commande suivante: “Les paramètres du shell Adb sécurisent le mode ui_night_mode 1”. Comme vous l’avez sûrement remarqué, il s’agit d’un processus simple tant que vous savez quelles sont les étapes spécifiques à suivre pour activer le mode sombre MIUI sur les mobiles qui n’ont pas l’option.

En revanche, nous vous invitons à consulter ce guide qui explique comment installer pas à pas les pilotes ADB sur votre ordinateur Windows, Linux ou Mac. Sans aucun doute, il vous sera d’une grande aide si vous souhaitez connaître en profondeur ce sujet intéressant.

