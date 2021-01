Les bulles de notification atteignent le Samsung Galaxy avec la mise à jour vers One UI 3.0: grâce à la version susmentionnée de la couche personnalisée basée sur Android 11 vous permet de voir les alertes des applications sous forme de bulles. Bien entendu, cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut car certaines étapes doivent être prises pour la faire fonctionner.

Facebook a introduit il y a des années des notifications en forme de bulle, un avis rond qui se superpose à l’écran pour indiquer qu’il y a quelque chose de nouveau à lire. Détesté par certains et désiré par d’autres, les bulles de notification sont officiellement arrivées sur Android après que Google les ait introduits dans la version numéro 11, la plus récente. Et avec les différentes mises à jour les bulles explosent déjà dans les mobiles de fabricants comme Samsung. Voulez-vous les activer dans le vôtre?

Pour avoir des bulles, vous avez besoin d’Android 11 et d’applications compatibles

Avec l’arrivée de One UI 3.0 sur le Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy Note 20 et le Samsung Galaxy S20 FE, les propriétaires de ces téléphones reçoivent non seulement la version susmentionnée de la couche, mais également les fonctionnalités incluses dans Android 11. Notifications intelligentes, confidentialité accrue, autorisations uniques pour la caméra, le microphone et l’accès à l’emplacement… et, comme nous le soulignons dans cet article, également les bulles pour les notifications. À partir d’eux, vous pouvez voir les nouveaux messages reçus, y répondre également; sans avoir à laisser l’application en cours d’utilisation depuis les bulles chevauchent tout le reste.

One UI 3.0 n’a pas de bulles de notification actives par défaut, mais il n’est pas non plus très difficile de les démarrer. Le processus est le suivant:

Accédez aux paramètres de votre Samsung Galaxy. Rappelle-toi que doit être mis à jour vers One UI 3.0. Entrez dans le menu “Notifications”. Allez dans «Paramètres avancés» et allez dans «Notifications flottantes». C’est le nom de Samsung pour les bulles de notification. Dans «Notifications flottantes», vous devez cliquer sur «Sandwiches». À partir de ce moment, toutes les applications prenant en charge les bulles afficheront cette option.

Pour qu’une application notifie les nouveaux avis sous forme de bulle, vous devez cliquez sur la petite icône dans le coin supérieur droit lorsque vous recevez une notification. À partir de ce moment, tous les avis seront comme un sandwich ou une bulle. Pour désactiver la bulle d’une application (ou d’un contact), vous devez faire le même processus: cliquez sur l’icône de notification (dans la zone de notification, pas dans la bulle). Cette icône affichera une boîte avec une croix à l’intérieur.

Pour désactiver les bulles de notification, cliquez sur l’icône dans la zone de notification

Vous pouvez faire glisser les bulles sur n’importe quel bord de l’écran, il est possible de les masquer (il suffit de les amener au bas de l’écran) et vous pouvez également répondre directement à partir d’elles. Si vous lisez les bulles, les messages ne seront pas marqués comme lus; tant que vous ne cliquez pas sur ces bulles pour ouvrir le chat comme une fenêtre flottante.

Les bulles de notification ne sont pas incluses dans trop d’applications pour le moment. Telegram les a, par exemple, également l’application de messages de Google, Skype ou Facebook Messenger. Et si vous n’avez pas One UI 3.0, Samsung a des notifications dont le fonctionnement est assez similaire: la ‘Smart Popup View’. Vous pouvez activer cette vue depuis ‘Fonctions avancées’, dans les paramètres de votre Samsung Galaxy.

Partager Comment activer les bulles de notification sur les mobiles Samsung avec One UI 3.0