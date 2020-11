Pour une raison que je ne comprends pas, Windows 10 manque toujours de «coins chauds«, Une fonction macOS typique et très populaire également sous Linux sans laquelle il est difficile de se déplacer sur le bureau, une fois qu’on le connaît. Cela dit, cela peut sembler étrange, car ceux qui sont habitués à utiliser les coins chauds les manqueront beaucoup lorsqu’ils ne les auront pas; mais qui ne sait même pas de quoi il s’agit … pourquoi devraient-ils s’en soucier?

Mon opinion est qu’il existe des «conventions» de fonctionnalités que tous les ordinateurs de bureau utilisent, comme les lanceurs d’applications ou autres, et il y en a qui fournissent vraiment une avance dans la façon dont le bureau PC est utilisé. Et je considère, bien sûr, que les coins chauds en font partie. Même Chrome OS les met en œuvre. Pourquoi Microsoft ne le fait-il pas aussi avec Windows 10? Bon, je ne sais pas, mais c’est dommage qu’il souffre encore d’une telle fonctionnalité … bien que nous parlions de Windows, dont le navigateur de fichiers n’a toujours pas d’onglets …

Quoi qu’il en soit, que sont les coins chauds (ou «coins chauds»)? vous vous demandez peut-être. La réponse est simple: l’option qui lors du déplacement du curseur aux quatre coins de l’écran, une action spécifique est exécutée. Le plus courant est le coin supérieur gauche et affiche toutes les fenêtres ouvertes en mosaïque, ce qui sur Mac était connu sous le nom d’exposé, et bien que la fonction spécifique puisse – ou devrait être – personnalisée, c’est celle qui est le plus souvent manquée .

Vue des tâches

Il convient de mentionner que Windows 8 a implémenté quelque chose de similaire aux coins chauds et que dans Windows 10, il existe tel quel, à l’exception qu’il n’est pas exécuté en déplaçant le curseur vers le coin indiqué, qui est généralement beaucoup plus rapide et intuitif, mais via un cliquez sur l’icône Maj ou sur un raccourci clavier. Je veux dire la vue des tâches, mais pas la vue de la vie, celle qui montre les fenêtres ouvertes avec la combinaison de touches “Alt + Tab”.

La nouvelle vue des tâches Windows 10 est celui qui est inclus comme bouton dans la barre des tâches, il peut être exécuté avec la combinaison de touches «Windows + Tab»Et en plus des fenêtres ouvertes, il montre l’échelle de temps. Je comprends que cette fonction, telle qu’elle est implémentée, n’est pas mauvaise: de nombreux utilisateurs avancés font presque tout avec le clavier et beaucoup d’autres ne se soucieront pas trop d’appuyer sur un bouton spécifique; Mais ceux qui sont habitués à utiliser plus d’un système peuvent s’étouffer avec l’expérience.

Coins chauds dans Windows 10

La recherche sur Internet pour savoir comment activer les hot coins dans Windows 10 donne lieu à des applications tierces dont j’en ai essayé plusieurs avec des résultats différents: depuis que j’ai sauté Windows Defender pour m’alerter sur un cheval de Troie, quelque chose que le développeur du application refusant – mais faites-vous confiance – aux applications qui ont vécu des temps meilleurs et il est difficile de trouver le téléchargement.

Le plus buvable que j’ai rencontré jusqu’à présent est WinXCorners, dont la première et la seule version stable à ce jour date de 2015, mais qui est toujours en développement et à partir de laquelle vous pouvez trouver une bêta pour 2019 avec plusieurs améliorations. J’ai essayé les deux et je suis resté avec le dernier. C’est aussi un logiciel open source et vous n’avez même pas besoin de l’installer en tant que tel: téléchargez le package, décompressez-le, enregistrez le dossier où vous le souhaitez et exécutez-le.

Une fois lancé, WinXCorners est placé dans la barre d’état système. Sa configuration est très simple: vous choisissez l’action que chaque coin doit effectuer. le options par défaut Ce sont: afficher toutes les fenêtres, afficher le bureau, démarrer l’économiseur d’écran, éteindre l’écran, ouvrir le centre de notification et masquer toutes les fenêtres sauf celle du premier plan.

De plus, via le menu contextuel, vous pouvez ouvrir les options avancées, à partir desquelles vous pouvez définir la vitesse des animations ou ajouter des commandes personnalisées, par exemple pour lancer une application spécifique. L’application dispose également d’une option pour désactiver la fonctionnalité globalement pour éviter les accidents lors de la lecture de jeux ou de l’utilisation d’applications en plein écran.

Ce n’est pas une solution parfaite et en fait, selon la version, certains problèmes se détachent – le stable ne prend pas en charge les configurations avec plusieurs moniteurs et la bêta l’a expérimenté – ou d’autres, mais jusqu’à ce que Microsoft décide de l’implémenter, il n’y en aura pas.