Les messages temporaires WhatsApp sont l’une des fonctionnalités les plus utiles à venir sur l’application cette année – vous pouvez donc les utiliser.

Écrit par Christian Collado

C’était l’une des fonctionnalités les plus attendues de WhatsApp, et maintenant elle est enfin là: messages qui disparaissent automatiquement Ils sont disponibles dans l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, et bien que ce ne soit pas une fonction parfaite, elle peut être utile dans différentes situations.

Si vous n’utilisez toujours pas cette fonction, nous vous expliquons aujourd’hui comment vous pouvez activer les messages temporaireset comment vous pouvez les utiliser.

Que sont les messages WhatsApp temporaires?

Tout d’abord, ça ne fait pas de mal de se souvenir quelle est la fonction des messages temporaires de whatsapp.

De la même manière que la fonction disponible dans des applications telles que Telegram, WhatsApp permet désormais définir une “date d’expiration” pour les messages.

Ainsi, lorsque cette option est activée, les messages envoyés et reçus dans un chat seront automatiquement supprimés après un moment. Heure qui, dans le cas de WhatsApp, a été réglée sur sept jours sans possibilité d’augmenter ou de diminuer le chiffre.

Comment activer les messages qui disparaissent dans un chat individuel

L’un des avantages de la disparition des messages de WhatsApp est qu’il est possible les activer à la fois dans les discussions individuelles et dans les conversations de groupe.

Dans le premier cas, voici les étapes à suivre pour le faire:

Ouvrez WhatsApp et appuyez sur la conversation pour laquelle vous souhaitez activer les messages temporaires. Appuyez sur le nom du contact pour ouvrir le panneau d’informations. Trouvez l’option “Messages temporaires” et appuyez dessus. Activez l’option.

Maintenant, les messages que vous envoyez ou recevez dans cette conversation, ils seront supprimés une fois sept jours écoulés depuis leur envoi, sans possibilité de les récupérer – à moins que vous ne preniez une capture d’écran pendant tout ce temps, bien sûr.

Comment les activer en groupe

Et si ce que tu veux c’est gardez vos groupes WhatsApp libre de messages, vous pouvez également activer les messages autodestructeurs de WhatsApp dans votre chats de groupe: Voici ce que vous devez faire:

Tout d’abord, assurez-vous que vous êtes l’administrateur du groupe dans lequel vous souhaitez activer les messages temporaires. Appuyez sur le nom du groupe pour ouvrir le panneau d’informations. Recherchez l’option “Messages temporaires” et appuyez dessus. Activez l’option.

Avec ces étapes simples, vous aurez terminé et les messages temporaires seront activés. Si vous souhaitez les désactiver, il vous suffit effectuez le même processus et désactivez l’option qui a été activé à la quatrième étape.