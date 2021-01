Telegram propose un menu d’options secrètes qui vous aideront à résoudre les futures erreurs. Découvrez-les maintenant!

Telegram est toujours l’un des meilleurs applications de messagerie qui depuis 2013 est un sujet de conversation grâce à ses caractéristiques et ses fonctions. À tel point qu’aujourd’hui, il existe d’innombrables astuces qui vous aideront à améliorer l’expérience sur la plateforme.

De plus, ses mises à jour constantes permettent d’offrir aux utilisateurs de nouvelles fonctions et améliorations, en particulier dans les messages épinglés, la playlist et plus encore. Ces changements ont fait de Telegram une concurrence rude pour WhatsApp.

Et si cela ne suffisait pas, si tu veux ajoutez une couche supplémentaire de personnalisation à votre compte, nous vous disons qu’il est possible d’accéder au option développeurs et ainsi avoir des fonctions avancées qui peuvent vous aider à utiliser l’application de la meilleure façon. Si vous voulez savoir comment activer les options de développement Telegram et à quoi elles servent, ne vous détachez pas de l’écran.

Étapes pour activer le mode développeur dans Telegram

Il mode développeur de télégramme Aussi connu comme paramètres de télégramme secret, ne sont rien de plus qu’une fonction similaire à celle que possède actuellement le Système d’exploitation Android. Et bien qu’elles soient cachées, nous allons vous montrer ici en étapes simples comment activer les options en quelques étapes simples.

Entrez dans l’appli Télégramme depuis votre appareil mobile. trois bandes horizontales trouvé dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Aller à l’option “Réglages” identifié par une icône de roue dentée Faites glisser votre doigt vers le bas de l’écran.

Maintenez enfoncé pendant quelques secondes là où le Version télégramme et relâchez. Vous verrez un message avec un shruggie ¯ (ツ) / ¯. Encore une fois, appuyez et maintenez et vous accéderez rapidement à un nouveau menu.

Savoir plus: Comment envoyer des photos, des vidéos et des images que vous avez dans votre galerie dans Telegram

En suivant les étapes à la lettre, vous pouvez activer les options de développement Telegram. La seule chose à garder à l’esprit est que si vous arrêtez de l’utiliser – surtout parce que vous avez quitté l’application -, la même chose ils se cacheront à nouveau et tu verras que tu as besoin de les réactiver.

Quelles options le mode développeur ajoute-t-il?

Il Mode de débogage donne à l’utilisateur la possibilité de résoudre certains problèmes et des erreurs concernant manipulation et utilisation de l’application. le Options du mode développeur Telegram sont les suivants:

Contacts d'importation: Cette option activera la synchronisation des contacts et enverra votre liste d'amis directement vers le cloud de stockage.Recharger les contacts: vous permet de recharger le système afin que les contacts soient mis à jour dans le cloud.Réinitialiser les contacts importés: Si l'application présente une sorte d'erreur ou échoue avec la synchronisation des contacts, cette option peut vous aider.Réinitialiser les chats: l'option résout les problèmes de synchronisation des chats en particulier de Telegram.Activer les enregistrements: permet la possibilité d'envoyer des enregistrements au format .txt (fichier texte) à n'importe quelle application.Désactiver la caméra interne: Avec cette fonction, vous cesserez d'utiliser la caméra Telegram et la caméra par défaut de votre ordinateur sera activée immédiatement, en particulier lors de l'envoi d'un fichier.Vider le cache des médias envoyés: Cette option supprime le cache des photos et vidéos envoyées dans toutes les discussions, remplissant la fonction de réduction du cache.Paramètres d'appel: utilisé pour prendre certains protocoles Internet. La fenêtre vous recommande d'utiliser cette option tant que vous avez des connaissances préalables. Dans ce cas, deux alternatives sont présentées: forcer la connexion TCP ou ConnectionService dans les appels Telegram.Lisez tous les chats: Si vous avez beaucoup de messages de groupe, de canaux ou de messages de discussion non lus avec des amis, cette fonction vous aidera à marquer tous les messages comme lus.Ne mettez pas la musique en pause lors de l'enregistrement: Si vous écoutez de la musique sur votre mobile et que vous souhaitez envoyer une note vocale à quelqu'un, cette option vous permet de continuer à écouter la musique pendant que vous enregistrez.

Nous espérons que vous avez pu tirer le meilleur parti de la Options de développement Telegram