Avec la mise à jour vers One UI 3.0, les Samsung Galaxy qui ont la chance de recevoir cette version reçoivent également Android 11. Avec toutes ses améliorations, comme l’historique des notifications. Ce n’est pas actif par défaut, mais il peut être activé facilement en quelques étapes. Nous vous disons lesquels.

Chacun des avis qui entrent dans le téléphone passe à la zone de notification créant une alerte. Au fil des heures, un mouvement est généré qui peut nécessiter d’être consulté. Et rien de mieux que d’accéder à l’historique des notifications, une fonction plus ou moins cachée dans les téléphones. Et avec Android 11, il est beaucoup plus accessible, également dans le Samsung Galaxy: One UI 3.0 intègre l’historique entre vos paramètres de couche. C’est vraiment utile.

Accédez à l’historique des notifications sans applications

Jusqu’à présent, nous pouvions voir l’historique des notifications sur le Samsung Galaxy en utilisant des applications avec accès aux activités Android, comme avec Nova Launcher. Après la mise à jour vers Android 11 et One UI 3.0 Samsung a amélioré l’accès à l’historique susmentionné en proposant un moyen très simple de l’activer et également de le consulter. Plongez simplement dans les paramètres du système.

Une fois mettre à jour votre mobile Samsung Galaxy vers One UI 3.0 effectuez les étapes suivantes pour activer l’historique des notifications:

Ouvrez les paramètres du téléphone et accédez aux paramètres «Notifications». Faites défiler jusqu’à «Paramètres avancés». Entre en ‘Historique des notifications». Cet historique n’est pas actif par défaut, vous devez donc d’abord l’activer. Une fois que vous avez activé l’historique votre Samsung Galaxy enregistrera toutes les notifications qui accèdent au téléphone. Et vous pouvez les vérifier en accédant à l’historique des notifications: même si vous avez ignoré un avis, il y apparaîtra avec le message qu’il contient.

L’historique des notifications est très utile pour trouver les avis qui sont rejetés sans regarder, par exemple. Vous pouvez également consulter la plupart des messages reçus de WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger sans sauter l’avis de lecture dans le chat. Une fois que vous l’avez active, chaque notification sera accessible dans l’historique.

