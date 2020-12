Comment activer ou désactiver la veille hybride dans Windows 10

À savoir comment activer ou désactiver la veille hybride d’un ordinateur portable avec Windows 10 est essentiel non seulement pour économiser de l’énergie. Sinon aussi pour prolonger la durée de vie utile de nos équipements.

Nous avons plusieurs méthodes pour suspendre ou mettre en veille prolongée notre ordinateur et activer ou désactiver la suspension hybride est un processus trop simple. Pour y parvenir, nous avons deux méthodes que nous verrons ci-dessous.

Désactiver la veille hybride lorsque le PC a une batterie ou est connecté à l’alimentation

Ce que nous pouvons faire, c’est que Windows désactive la suspension hybride lorsque l’ordinateur portable est avec suffisamment de batterie ou connecté à l’alimentation. Pour cela, vous devrez suivre les étapes que nous laissons un peu ci-dessous.

La première chose que nous allons faire est d’appuyer sur “Windows + R” pour ouvrir la fenêtre “Exécuter”. Ici, nous devrons taper regedit et appuyer sur “Entrée”. Après cela, nous devrons naviguer vers l’itinéraire suivant.

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Policies Microsoft Power PowerSettings

Si vous ne trouvez pas “Power” et “PowerSettings”, vous devrez les créer. Pour cela, faites un clic droit sur “Microsoft” puis sélectionnez Nouveau> Mot de passe et nommez-le “Power”. Ensuite, nous devrons faire de même, mais nous ferons un clic droit sur “Power” et la nouvelle valeur sera “PowerSetting”.

Une fois que nous avons créé les deux valeurs, nous allons aller directement dans “PowerSettings” nous le donnons au clic droit pour sélectionner Nouveau> Valeur et nous lui attribuons le nom 94ac6d29-73ce-41a6-809f-6363ba21b47e.

Ensuite, nous allons créer deux valeurs DWORD (32 bits). Pour cela, nous devrons faire un clic droit sur 94ac6d29-73ce-41a6-809f-6363ba21b47e et nous sélectionnerons Nouveau> Valeur DWORD (32 bits) et nous en nommerons un ACSettingIndex et le second, nous mettrons DCSettingIndex.

ACSettingIndex fait référence au paramètre permettant de désactiver la veille hybride lorsque l’ordinateur portable est connecté à l’alimentation, tandis que DCSettingIndex fait de même, mais lorsqu’il est sur batterie. Vous n’avez pas besoin de modifier les données de sa valeur, il vous suffit de la laisser à 0.

Comment activer ou désactiver la veille hybride dans Windows 10

Au cas où tu veux activer ou désactiver la veille hybride de manière plus simple, nous pouvons également le faire à partir des options énergétiques.

Pour cela, nous devrons cliquer sur “Démarrer” puis taper “Panneau de configuration”. Ensuite, vous devrez cliquer sur “Matériel et audio”. Après cela, nous irons dans “Options d’alimentation”. Vous devez Cliquez sur «Modifier les paramètres du plan» à côté du plan d’alimentation actuellement configuré. Ensuite, choisissez «Modifier les paramètres d’alimentation avancés». Une petite fenêtre «Options d’alimentation» s’ouvre. Nous devrons naviguer jusqu’à ce que nous trouvions l’option “Suspendre”, cliquez sur le signe “+” sur le côté gauche pour développer les options. Ici, nous cliquons sur le signe “+” à côté de “Autoriser la suspension hybride” et nous avons le option pour activer ou désactiver les deux lorsque notre ordinateur portable a une batterie ou est connecté au courant alternatif.

Comment pouvez-vous apprécier, c’est extrêmement simple activer ou désactiver la veille hybride sur un ordinateur portable Windows 10. Les deux méthodes dont nous avons discuté précédemment sont très simples à mettre en œuvre et vous pouvez terminer le processus en quelques minutes.

