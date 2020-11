Comment activer ou désactiver votre écran Android en deux clics

Appuyer deux fois sur l’écran pour allumer ou éteindre votre mobile est l’une des fonctions les plus utiles d’Android: c’est ainsi que vous pouvez l’utiliser.

Écrit par Christian Collado

Android regorge de petites astuces et fonctions utiles qui rendent l’expérience avec le système d’exploitation agréable et satisfaisante.

L’un de ces petits détails est la possibilité de allumer ou éteindre l’écran du mobile avec un double tap sur le panel, quelque chose que bon nombre d’entreprises intègrent dans leurs terminaux depuis des années, et qui aujourd’hui est déjà devenu presque essentiel.

Mais tous les mobiles n’incluent pas cette option. Et dans ceux qui le font, la possibilité d’activer le double toucher de l’écran ça pourrait être quelque chose de différent au reste.

Par conséquent, aujourd’hui, nous voulons expliquer tout ce que vous devez savoir sur le double tap sur Android: comment l’utiliser, quels sont ses avantages et comment l’activer au cas où votre mobile ne l’aurait pas.

Pourquoi utiliser le double tap sur l’écran?

“Mon mobile dispose déjà d’un bouton d’alimentation, pourquoi devrais-je activer le double tap sur l’écran?”

C `est vrai que Il existe d’autres moyens d’activer l’écran de notre mobile au-delà du double tap. Sans aller plus loin, utiliser le bouton d’alimentation C’est un geste extrêmement simple et pratique, avec lequel nous sommes tous familiers.

Maintenant, n’oubliez pas que le bouton est un mécanisme physique, et à ce titre, pourrait échouer ou se détériorer s’il est utilisé de manière trop intensive.

Pour lui, utiliser l’écran double tap peut être une bonne alternative qui nous permettra garder les boutons du téléphone en bon état pour longtemps.

Sans oublier que, en général, touchez l’écran du mobile deux fois C’est un geste plus rapide que de chercher le bouton sur le côté et d’appuyer dessus, d’autant plus s’il s’agit de mobiles à écran incurvé dont les boutons sont encore plus cachés sur les côtés du terminal.

D’autres mobiles aussi utiliser des capteurs internes comme un gyroscope et un accéléromètre pour déterminer le mouvement et détecter lorsque vous le saisissez ou le soulevez d’une table ou d’une poche, et ainsi activer l’écran automatiquement.

Mais, le geste de toucher deux fois l’écran C’est plus rapide, et on évite d’avoir à soulever ou déplacer le mobile de sa position.

Comment activer le double tap sur Android

le avantages de toucher deux fois l’écran pour verrouiller ou déverrouiller les mobiles sont déjà clairs. Maintenant, il est temps de voir comment cette option est activée.

En fonction de notre mobile, le processus pour le faire sera différent. Dans certains, il est activé par défaut et il n’est même pas possible de le désactiver, tandis que dans d’autres cette fonction n’existe pas et il est nécessaire de recourir à des applications tierces.

Quel que soit votre cas, nous vous montrerons ci-dessous comment activer le double tap sur l’écran sur Android.

Sur les mobiles qui ont l’option nativement

Si votre mobile a le option pour activer l’écran avec deux pressions, le processus sera extrêmement simple.

Habituellement, tout ce que vous avez à faire est allez dans les paramètres du système et dans la section des paramètres de l’écran ou de l’écran de verrouillage, activez l’option d’appel appuyez pour déverrouiller, appuyez deux fois pour activer ou similaire.

Pourtant, certains fabricants cacher ces fonctions dans des sous-menus dédiés, que nous examinons ci-dessous –

Sur les mobiles Samsung

À partir de One UI 3.0, Samsung a introduit l’option appuyez deux fois sur l’écran pour verrouiller. Le processus pour activer cette option – ainsi que l’option permettant de toucher deux fois pour allumer l’écran – est le suivant:

Ouvrez les paramètres système et allez dans «Fonctions avancées». Accédez à la section «Gestes et mouvements». Activez l’option «Appuyer deux fois pour allumer» ou «Appuyer deux fois pour éteindre».

Maintenant vous pouvez activer l’écran avec un double tap dessus lorsqu’il est éteint, ou désactivez-le avec un appuyez deux fois sur un espace vide de l’écran d’accueil ou de verrouillage.

Sur les mobiles Xiaomi

Sur les téléphones Xiaomi avec MIUI, l’activation de cette option est assez simple.

Suivez simplement ces étapes:

Ouvrez les paramètres système et accédez à «Écran de verrouillage». Activez l’option «Appuyez deux fois sur l’écran pour vous réveiller». Sur les téléphones Huawei

Dans le cas d’un terminal Huawei, le processus est quelque chose de plus puisque la firme chinoise “cache” cette option dans le menu d’accessibilité de leurs mobiles.

Voici les étapes à suivre:

Ouvrez les paramètres système et allez dans la section «Fonctions d’accessibilité». Accédez à la section «Raccourcis et gestes». Tapez sur «Activer l’écran». Activez l’option «Appuyez deux fois pour activer».

Sur les mobiles qui n’en ont pas: de meilleures applications

Maintenant bien, Et si votre mobile n’offre pas cette fonction?

Dans ce cas, pour utiliser le appuyez deux fois pour éteindre l’écran vous devrez recourir à applications tierces.

Dans la plupart des cas, vous pouvez utilisez cette fonction si vous téléchargez un lanceur tiers sur votre mobile.

Pour mener à bien ce processus, nous utiliserons Nova Launcher pour le simple fait d’être le lanceur le plus populaire parmi les utilisateurs d’Android, mais les étapes devraient être similaires dans la plupart des applications de ce type.

Voici les étapes à suivre:

Ouvrez les paramètres du lanceur. Accédez à la section “Gestes et saisie”. Sélectionnez l’option “Appuyer deux fois” et attribuez l’action que vous souhaitez effectuer. Dans ce cas, “Verrouillage de l’écran”.

Maintenant, vous pouvez maintenant éteindre l’écran mobile avec un double tap sur un espace vide dans le lanceur.

Les choses se compliquent un peu plus si vous voulez activer le double tap sur l’écran pour déverrouiller sur un mobile qui ne l’a pas.

Et c’est que depuis Cette fonction est liée à son support par le noyau ou noyau du système d’exploitation, les applications tierces ne peuvent pas activer ou désactiver cette fonctionnalité si facilement.

Du moins, non sans affecter gravement la durée de vie de la batterie des téléphones.

Par conséquent, la seule option serait utiliser un noyau personnalisé dans lequel l’option de activer l’écran avec deux pressions.

Heureusement, le nombre de mobiles qui n’incluent pas cette option est de moins en moins.