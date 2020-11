Vous pouvez avoir un haut-parleur Google Home ou Home Mini chez vous (voire plus d’un). Une enceinte connectée et intelligente qui a vu il y a quelques semaines un nouveau modèle arriver dans son catalogue sous la forme de Nest Audio. Ces haut-parleurs cachent des trucs et des secrets et l’un d’eux est le possibilité d’être utilisé comme haut-parleur Bluetooth.

Ces enceintes connectées peuvent être utilisées en même temps que des enceintes Bluetooth de manière traditionnelle. Cela signifie que nous pouvons les utiliser comme récepteurs et sortie de l’audio que nous envoyons à partir d’un appareil compatible. Et pour activer la réception Bluetooth sur l’enceinte Nest en service suivez simplement quelques étapes simples.

Activer le mode Bluetooth

Afin d’avoir cette option, nous devons activer l’option “Activer le mode d’appairage”, une section cachée dans Google Home à laquelle nous allons détailler comment y arriver.

En premier lieu nous devons installer l’application Google Home sur votre téléphone, qu’il s’agisse d’iOS ou d’Android. Une fois à l’intérieur, vous devez sélectionner cette enceinte (si vous en avez plusieurs) que nous voulons configurer comme récepteur Bluetooth.

Dans le menu de l’enceinte sélectionnée, nous entrons dans les “Paramètres” situés dans la zone supérieure droite en appuyant sur l’icône de la roue dentée. Devant nous un écran avec de nombreuses options et parmi toutes, nous devons localiser “Appareils Bluetooth couplés”. Nous devons faire défiler vers le bas avec notre doigt.

Sur l’écran, nous verrons qu’il n’y a pas de périphériques Bluetooth synchronisés, nous devons donc regarder le coin inférieur gauche dans le raccourci avec le titre “Activer le mode lien”. Si on clique dessus, l’enceinte est activée en mode appairage et on peut maintenant la synchroniser avec l’appareil avec lequel on souhaite diffuser du contenu.

De cette façon, nous pouvons diffuser le contenu depuis le mobile, la tablette, le PC … vers l’enceinte sans avoir à utiliser de câbles comme s’il s’agissait d’une enceinte Bluetooth classique et aussi sans perdre ses capacités en tant que haut-parleur intelligent.

Et pour qu’il n’y ait aucun doute sur le processus, nous le laissons ici détaillé comme guide:

Sélectionnez l’enceinte Nest Home o Home Mini que nous voulons utiliser Nous entrons dans le “Réglages” en appuyant sur la roue dentée Nous cherchons la section “Appareils Bluetooth couplés”

Cliquez sur le bouton avec le texte “Activer le mode de couplage”

Nous recherchons l’appareil que voulons-nous utiliser comme source sonore

