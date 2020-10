Maintenant plus que jamais de la chose la plus simple pour avoir un mot de passe sécurisé sur le routeur domestique. Grâce à un code QR, il est possible de stocker un long mot de passe de caractères alphanumériques alternatifs sur votre appareil que vous pouvez même partager avec un appareil à proximité. Il est vrai qu’avoir un mobile avec ces caractéristiques est très simple, mais la réalité est qu’il y a encore des utilisateurs qui doivent entrer le mot de passe. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas retourner le routeur, nous vous dirons comment voir les mots de passe WiFi enregistrés dans votre terminal Android.

Comment afficher les mots de passe WiFi enregistrés sur votre mobile

Le mot de passe WiFi est la chose la plus convoitée lorsque vous entrez dans une maison. Cela ne fait pas de mal non plus de le demander sur ces sites où, avec une faible consommation, ils vous offrent la possibilité de naviguer sans dépenser de données. Mais parfois, si un proche a le mot de passe enregistré pour le site, vous pouvez lui demander de vous le montrer avec Cette astuce permet de voir les mots de passe des points connectés sur votre mobile Android.

Ici, nous vous disons comment le faire et vous verrez que c’est une tâche très simple et avec laquelle vous aiderez beaucoup. Voici les étapes:

Accédez à Paramètres> Réseau> Internet.

Trouvez le réseau WiFi auquel vous êtes connecté

Cliquez sur l’équipement que vous avez et à partir de là, cliquez sur Partager

Appuyez sur Partager.

Ici, vous aurez plusieurs choses en vue, y compris un QR Code et le code

Il y a quelques choses que vous devez savoir une fois que vous en êtes arrivé là, à savoir que la meilleure option est le code QR. Au moins, c’est le plus confortable, car vous ne pouvez pas copier le mot de passe dans le presse-papiers et vous devrez le dicter de toute façon. L’autre chose que vous devez savoir est que cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les appareils équipés d’Android 10 base, quel que soit le calque de personnalisation.

Un autre point important est que le mot de passe ne peut pas toujours apparaître à moins que vous ne soyez à proximité du point d’accès. Je veux dire, tu as besoin être à proximité du routeur pour voir l’un des mots de passe que vous avez enregistrés sur votre mobile Android. De cette manière, une certaine sécurité est préservée afin que personne ne dispose de tous les points d’accès du monde à volonté.