Récupérez les statistiques de la batterie de votre mobile Samsung avec cette astuce simple.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy

Maintenant que la plupart des derniers téléphones Samsung sont mis à jour vers Android 11, de nombreux utilisateurs commencent à Quoi de neuf dans One UI 3.0, la dernière version de la couche de personnalisation de la société sud-coréenne.

Parmi ces nouveautés, il y en a une qui, probablement, n’a pas été bienvenue à tous également. Et c’est que comme indiqué dans SamMobile, une modification apportée au logiciel des terminaux Samsung empêche les utilisateurs de consulter les statistiques de la batterie, donc ce n’est pas possible examiner les applications les plus consommatrices d’énergieou si un problème empêche l’appareil de se mettre en veille.

Par chance, Il y a une solution. Bien qu’il soit très probable que Samsung finisse par vous permettre de consulter les statistiques de la batterie tôt ou tard, jusqu’à ce que ce moment arrive, il suffit de suivre quelques étapes simples qui nous permettront de retrouver l’accès à ce menu.

Activez les statistiques de batterie de votre mobile Samsung avec One UI 3.0

Savoir plus: Samsung met à jour tous ces téléphones vers Android 11

L’astuce pour retrouver l’accès à ce menu est simple. Pour une raison quelconque, l’application qui englobe des aspects du système tels que les statistiques de batterie contient un bug ce qui a fait que, avec le changement d’année de 2020 à 2021, ces statistiques disparaître. En fait, certains utilisateurs ont constaté qu’en modifiant le date du système un jour avant le 1er janvier 2021, ces statistiques étaient à nouveau disponibles.

Mais vous n’avez pas besoin de changer la date du mobile pour pouvoir voir quelles applications consomment votre batterie mobile. Suivez simplement ces étapes:

Ouvrez les paramètres de votre mobile et accédez à la section “Applications”. Appuyez sur l’icône à côté de “Vos applications”, puis activez l’option “Afficher les applications système”. Recherchez l’application intitulée “Service Samsung Device Health Manager” et appuyez sur Une fois à l’intérieur, allez dans la section “Stockage” et appuyez sur “Supprimer les données”.

C’est tout. Maintenant, si vous continuez à utiliser le mobile ou à le brancher sur le chargeur, l’application commencera à collecter des statistiques d’utilisation et vous pourrez vérifier à nouveau quelles applications consomment le plus d’énergie à partir du menu de la batterie du système.