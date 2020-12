Les routines sont cousues à l’assistant Google, Assistant, depuis plus de deux ans et sont depuis longtemps exécutables par n’importe quel appareil de son écosystème. Nous nous référons, bien sûr, aux enceintes Google Home et Google Nest, et elles ont rapidement fait le saut vers l’horloge Google, nous permettant de créer routines plus intelligentes.

Le mois dernier, l’application Google Home a franchi une nouvelle étape en améliorant à la fois les commandes de lecture et les routines elles-mêmes, car nous pouvions désormais choisir l’appareil sur lequel elles avaient démarré. Par exemple, le lancement sur un Google Nest Hub et non sur notre téléphone mobile. La prochaine étape consiste à permettent d’ancrer ces routines à notre bureau afin de les lancer d’un simple toucher, et nous expliquons comment ce processus est réalisé.

Comment mettre les routines Google Home sur votre bureau

La nouveauté que l’application Google Home intègre avec sa dernière mise à jour est que nous permet d’ancrer les routines sur le bureau de notre mobile ou de notre tablette sous forme d’accès direct. Ainsi, nous pouvons les lancer sans avoir besoin de déclencheurs de temps ou de lieu tels que ceux qui sont activés quand une certaine heure arrive ou en sortant ou en entrant dans la maison.

Placer ces routines comme raccourci sur notre bureau est assez simple et est-ce Google lui-même nous dit comment le faire lorsque nous accédons à la section correspondant aux routines dans l’application Google Home. Au moins jusqu’à ce que les nouvelles passent, l’application elle-même nous invitera à apporter les routines créées sur le bureau.

Nous vous montrons la procédure étape par étape:

Nous accédons à l’application Google Home Nous accédons à la section Routines qui s’affiche sur sa page principale Nous accédons à la routine que nous voulons ancrer au bureau en accès direct En haut, nous voyons une icône d’une date pointant vers un écran Nous appuyons et confirmons avec un “ajout automatique”, qui place l’icône à la première place libre disponible sur les bureaux, ou en cliquant et en faisant glisser l’icône pour la placer manuellement.

Une fois ces étapes suivies, l’icône de lancement de la routine correspondante sera disponible sur notre bureau pour l’activer quand on veut. C’est aussi simple que ça. Il ne reste plus qu’à Google de nous laisser personnaliser l’icône d’activation, car elle est assez fade. Espérons que cette amélioration viendra plus tard.

