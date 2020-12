Lorsque nous parlons de la possibilité de tenir des réunions en ligne, il est probable que la plupart des lecteurs ne se limitent pas à un seul outil. Aujourd’hui, et à la suite de la pandémie de coronavirus, nous trouvons une infinité de logiciels qui peuvent nous être utiles. Et si un grand nombre d’utilisateurs en profite chaque jour, il arrive parfois qu’ils ne les pressent pas au maximum car ils ne tiennent pas compte du fait qu’ils peuvent être synchronisés. Exactement, alors, nous allons vous montrer comment ajouter Zoom à Microsoft Teams.

L’un des cas les plus courants que nous rencontrons est celui de ces groupes de travail qui se déplacent dans l’environnement Microsoft Teams mais qui, au lieu de vouloir passer leurs appels vidéo via Skype, la plate-forme Redmond, préfèrent Zoom . Bien entendu, dans ces circonstances, ils devront informer manuellement leurs collègues de la décision, ce qui peut être ennuyeux et peu pratique.

C’est là que l’intégration entre Zoom et Microsoft Teams aide. Par conséquent, cet article est destiné à vous montrer comment intégrer Zoom avec Microsoft Teams, en avertissant tous vos amis des actions que vous entreprenez en termes de vidéoconférence.

Exigences à prendre en compte et procédure en général

Avant de commencer, il est important de noter que vous devrez répondre à certaines exigences importantes. Par exemple, vous devrez avoir un compte Zoom et un compte Microsoft Teams. Si le compte Zoom appartient à une organisation, vous aurez besoin de l’approbation de ses responsables pour vous connecter de cette manière. En fait, cette approbation fait partie du processus lorsqu’il s’agit de connecter Zoom et Microsoft Teams. Et une partie importante.

Si vous répondez aux exigences mentionnées précédemment, suivez simplement ces étapes simples:

Connectez-vous avec votre compte Zoom Acceptez les conditions d’utilisation de Marketplace Installez l’application Microsoft Teams Commencez à utiliser Zoom Bot Ouvrez Zoom Desktop Client pour les réunions et démarrez votre réunion

Comment intégrer Zoom avec Microsoft Teams étape par étape

Voyons cela plus en détail. Tout d’abord, vous devez vous connecter à Zoom avec votre compte et accéder à Zoom Marketplace. Lorsque vous avez terminé, il est temps de rechercher des applications Microsoft Teams et de cliquer sur le bouton Se connecter pour installer. Il vous sera demandé de vous reconnecter avec votre compte Zoom et d’accepter les conditions d’utilisation de la Marketplace. Lorsque vous avez terminé, activez l’option Pré-approuver. Et puis pour installer.

Après avoir terminé les étapes précédentes, vous verrez un ensemble d’autorisations que les équipes Microsoft demanderont au compte Zoom. Ils sont liés à l’affichage et à la gestion des contacts, des réunions, des activités téléphoniques, des paramètres et d’autres choses. Lorsque vous avez accepté, vous serez redirigé vers Microsoft Teams, avec une demande de connexion. Ensuite, vous devrez démarrer l’application Microsoft Teams.

Comment ajouter Zoom à Microsoft Teams?

À ce stade, vous serez invité à ajouter Zoom à une équipe ou à une discussion Microsoft Teams. Trouvez le nom de celui-ci et ajoutez le bot Zoom. Ce faisant, le bot Zoom apparaîtra dans la salle de chat, vous permettant de démarrer, planifier, rejoindre des réunions Zoom et passer des appels téléphoniques Zoom directement, sans perdre de temps.

Vous pouvez également cliquer sur l’icône Zoom dans la zone de texte, puis choisir si vous souhaitez démarrer une réunion ou planifier une réunion. Bien entendu, vous devrez vous reconnecter avec votre compte Zoom et Microsoft pour avancer. La réunion Zoom démarrera à partir du navigateur et vous demandera d’ouvrir le client de bureau Zoom pour les réunions et de démarrer votre réunion. Dans tous les cas, tout est assez intuitif.

Simultanément, le bot Zoom est également disponible dans la section chat, où vous pouvez consulter toutes vos réunions. Comme lors de l’opération précédente, lors de la première saisie, vous devrez ressaisir vos comptes. Cet itinéraire vous aidera à créer de nouvelles réunions, à gérer les réunions planifiées et bien plus encore.

Conclusions

L’intégration Zoom et Microsoft Teams est probablement la meilleure intégration entre les applications de travail de groupe et d’appel vidéo que nous ayons actuellement. Avec l’avantage supplémentaire que les deux programmes sont extrêmement populaires et sont fréquemment utilisés pour les réunions d’affaires, les écoles et à d’autres fins. De plus, Zoom s’intègre également à Facebook et YouTube Live, ce qui en fait un outil très polyvalent.

