Kodi est l’un des outils qui donne plus de jeu lors de l’accès au contenu multimédia, soit en local, soit en streaming. Une application que, comme on l’a vu en son temps, on peut installer sans avoir à passer par Google Play et qui bénéficie également d’un haut degré de personnalisation.

Nous allons maintenant nous concentrer sur l’une des forces de Kodi comme ses add-ons (add-ons). Ces ajouts ce que permettent que nous pouvons étendre davantage le potentiel de Kodi, avec des applications de toutes sortes et cette fois, nous allons voir comment ces add-ons peuvent être ajoutés et en passant passer en revue certains des plus intéressants disponibles légalement dans les référentiels Kodi.

Comment installer des modules complémentaires sur Kodi

Il s’agit d’étendre la capacité offerte par Kodi. Pour ce faire, avec Kodi sur notre téléviseur, ce que nous faisons est d’entrer dans la colonne de gauche (en utilisant l’interface fournie par défaut) et cliquez sur l’option “Add-ons”.

Une fois dans le menu “Addons” il faut chercher une icône en forme de boîte ouverte, situé en haut à gauche.

En entrant, nous verrons le menu d’installation du module complémentaire Kodi avec diverses options liées aux modules complémentaires. Nous allons marquer l’option “Installer à partir du référentiel” et nous rechercherons dans les référentiels Kodi l’add-on que nous voulons utiliser.

Il existe différentes catégories d’accessoires, de ceux liés à la musique aux images, programmes, thèmes ou applications d’information … Pour le test, nous utiliserons l’add-on YouTube que nous pouvons trouver dans “Video Add-ons”.

Nous entrons dans les modules complémentaires vidéo et voyons comment ils sont triés par ordre alphabétique. Nous recherchons YouTube et cliquons dessus.

Nous verrons alors un onglet dans lequel les données de l’addon telles que sa version, son créateur, capturent dans certains cas et une description apparaissent. Il faut chercher l’option “Installer” pour procéder à l’installation de l’add-on, dans ce cas YouTube.

Lorsque l’installation est terminée (cela peut prendre quelques secondes), une fenêtre pop-up en haut à droite nous informe que le module complémentaire a été installé correctement. A partir de ce moment, nous l’aurons accessible dans le menu “Add-ons”.

Modules complémentaires externes à Kodi

Bien que nous nous soyons concentrés sur les add-ons accessibles directement depuis Kodi, nous pouvons également les installer à partir de sources externes en utilisant des fichiers .zip que nous avons déjà téléchargés. La seule précaution est activer l’installation de fichiers provenant de sources inconnues dans la “Réglage” de Kodi.

A l’intérieur il faut chercher “Système” pour activer le “Origines inconnues” dans l’option Add-ons dans les paramètres des add-ons

À ce stade, nous retournons au menu principal de Kodi et dans la colonne de gauche, nous cliquons sur l’option Modules complémentaires. Encore une fois, nous devons chercher l’icône de la boîte ouverte (en haut à gauche) et dans le menu d’installation des addons Kodi, nous cliquons sur l’option “Installer à partir d’un fichier .zip”.

À ce moment il suffit de chercher la clé USB ou le disque dur dans lequel nous avons le fichier .zip et sélectionnez-le pour l’installer sur Kodi.

Plugins en vedette

Youtube: YouTube est l’add-on qui nous permettra de lire des vidéos à partir de la plate-forme de streaming populaire sans quitter Kodi.

Exode: un centre multimédia, compatible avec Android, les ordinateurs de bureau ou les appareils Raspberry. Il permet un accès local à nos fichiers mais aussi l’accès à des sources externes pour le streaming.

Jouer sur: un add-on similaire au précédent qui vous permet également d’enregistrer le contenu de plateformes payantes en streaming telles que Netflix, Hulu, Amazon Prime Video et HBO Now.

Soundcloud: SoundCloud vous ressemblera sûrement si vous le voyez comme une application sur Android. Avec cet add-on, vous pouvez accéder à une grande liste de musique et de contenu sous forme de podcasts.

MaréeQue dire de cet ajout, qui apporte à la télévision tout le contenu musical que nous avons stocké dans notre compte Tidal.

Plex: cet add-on facilite la gestion centralisée de tout le contenu multimédia que nous avons stocké sur d’autres appareils.

Trakt: des doutes sur les épisodes déjà vus? Trakt est la solution, un add-on qui vous permet de garder une trace de vos séries et épisodes préférés déjà vus.

BSPlayer: cet add-on vous permet de télécharger des packages de sous-titres, ce qui est très utile pour les séries qui ne viennent qu’en anglais.

Sous-scène: alternative à la précédente, nous permet de ne pas nous presser si nous sommes aux prises avec les langues en regardant des séries télévisées.

Dbmc: c’est un add-on qui permet d’accéder à tout le contenu que nous avons stocké dans Dropbox.

Navigateur de collection Rom: idéal pour accéder aux jeux rétro qui nous ont conquis enfants de la télévision.

Écran de veille du diaporama d’images: cet add-on agit comme un album photo pour pouvoir accéder à toutes les images que nous avons stockées sur un appareil.

Yahoo! Conditions météorologiques– Faites de Kodi un endroit pour rester informé des prévisions météorologiques.

