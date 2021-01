Signal est considéré par beaucoup comme l’application de messagerie la plus sécurisée pour les mobiles (et aussi les ordinateurs) qui existe. La raison en est que utilise le protocole TextSecure, créé par ses fondateurs cinq ans avant même que Signal soit né en tant que tel. Un protocole qui a été implémenté, par exemple, par WhatsApp, qui jusqu’à présent menait le marché.

Étant donné que son utilisation commence à se développer mais qu’elle n’est pas aussi étendue que celle d’autres applications similaires, il est bon d’expliquer certaines de ses fonctionnalités en détail. Comme par exemple, expliquez Comment pouvons-nous activer dans Signal que les messages que nous envoyons disparaissent après un certain temps, quelque chose qui dans Signal peut être fait sans avoir besoin de discussions spécifiques, telles que les discussions secrètes qui fonctionnent sur Telegram.

Comment faire en sorte que Signal supprime automatiquement les messages lus

Comme nous l’avons mentionné, cette fonction de messages disparaissant est également présente dans des applications comme Telegram, à l’exception que dans Telegram, vous devez créer une discussion secrète avec un utilisateur pour que la fonction puisse être activée. Dans le cas de Signal, nous pouvons appliquer l’autodestruction des messages à n’importe quel chatquel que soit le type de chat.

Le fonctionnement de cette option est dans tous les cas similaire à celui des autres applications. Une fois que nous avons configuré l’heure à laquelle nous voulons que les messages restent dans le chat, chaque message envoyé et lu (ceci est important) sera supprimé une fois le temps défini écoulé. Les messages resteront en attente que l’autre utilisateur les lise afin que le compte à rebours du temps que nous avons défini commence. La façon de procéder est simple:

Nous ouvrons un chat avec l’un de nos contacts. Dans la partie supérieure de la fenêtre de chat, cliquez sur le trois points verticaux pour ouvrir les options étendues. Nous choisissons la première option: “Disparition des messages “. Une fois à l’intérieur, nous sélectionnons la durée de validité des messages une fois qu’ils ont été lus et appuyez sur “Accepter”. Nous remarquerons que les messages concernés par cette limitation de temps ils montrent une petite horloge juste en dessous, qui démarre dès qu’ils sont lus. Une fois le délai écoulé, les messages envoyés avec cette restriction de temps ils disparaîtront sans laisser de trace.

Si nous voulons désactiver l’autodestruction, nous devons simplement revenir à la même section et changer l’heure que nous avons choisie pour “Inactif” et nous cliquons à nouveau sur “OK”.

Ce compte à rebours affectera tout ce qui est envoyé à partir du moment où nous activons le temps d’autodestruction. Cela signifie que non seulement les SMS disparaîtront mais également des emojis, des photos, des vidéos ou des pièces jointes. Tout ce qui est envoyé depuis le moment où nous activons l’autodestruction jusqu’à ce que nous la désactivions, disparaîtra sans solution, et disparaîtra pour les deux parties, pas seulement pour nous.

Comme nous pouvons le voir, Signal propose l’autodestruction des messages comme une option étendue que nous pouvons utiliser dans n’importe quelle discussion ouverte, sans avoir besoin d’ouvrir des discussions parallèles. Cela nous permet de personnaliser chaque conversation à notre guise, de décider quels messages resteront écrits et quels messages disparaîtront. Et pourquoi voudrions-nous faire cela? Peut-être qu’un utilisateur a besoin de nous pour lui envoyer un mot de passe à un moment donné ou un fichier délicat. En activant l’autodestruction, il n’y aura aucune trace de cet envoi et nous serons protégés.

