Nous vous apprenons comment améliorer le son de n’importe quel Xiaomi lors de l’utilisation d’écouteurs.

Écrit par Jacinto Araque sur Xiaomi

Aujourd’hui, nous venons vous apprendre une astuce très utile pour Xiaomi, surtout si vous faites partie de ces personnes qui écoutent habituellement de la musique tous les jours sur votre mobile, car ce simple réglage peut améliorer l’audio sur votre Xiaomi de manière exponentielle, et c’est grâce à MIUI, puisque la société chinoise inclut cette option de manière native dans sa couche de personnalisation.

Vous devez garder à l’esprit que ce sont des options qui seront disponibles tant que vous utilisez un casque filaire, car lors de l’utilisation d’un casque Bluetooth, l’égalisation et la qualité du son dépend dans une certaine mesure des codecs audio utilisés par les écouteurs et pour le smartphone, bien qu’il existe des écouteurs comme le Samsung Galaxy Buds + dans lesquels vous pouvez modifier un grand nombre de paramètres depuis votre application.

Améliorez le son de votre Xiaomi avec cette astuce

Comme nous l’avons mentionné, la firme chinoise inclut nativement les réglages que nous allons vous apprendre et qui vous aideront améliorer l’audio sur votre Xiaomi, Et la vérité est qu’il nous semble essentiel d’avoir une bonne expérience, et il est heureux que Xiaomi l’inclue nativement. Voyons donc quoi faire.

Comme nous l’avons dit, ce paramètre n’est valable que pour les écouteurs qui se connectent à votre smartphone via un câble. ET Vous devez avoir ces écouteurs connectés pour pouvoir accéder et modifier ces paramètres, Alors allez les brancher, et lorsque vous avez terminé, procédez comme suit:

Accédez à l’application des paramètres Entrez «Son et vibration» Faites défiler jusqu’à «Effets sonores» Activez «Mon optimiseur de son» Essayez les différents modes jusqu’à ce que vous trouviez celui que vous préférez

La clé de tout cela réside dans la dernière étape, car vous devriez essayer les différents modes proposés par Xiaomi en fonction de leurs écouteurs pour savoir lequel convient le mieux à ceux que vous utilisez et lequel offre les meilleurs résultats, ou au moins celui qui correspond le mieux à vos préférences audio. Comme je l’ai dit, essais et erreurs.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire que les écouteurs que vous utilisez soient de Xiaomi, puisqu’ils peuvent être de n’importe quelle marque. La société propose simplement une égalisation différente dans chaque option pour optimiser ce modèle de son casque, mais il est très possible que dans les écouteurs, par exemple, l’égalisation que vous choisissez soit celle d’un casque. Et ici, vous devriez regarder le son, pas le dessin, qui, après tout, est ce pour quoi nous sommes ici.

MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus complètes que nous ayons sur Android et Xiaomi il assure cela chaque année en introduisant des nouvelles utiles pour l’utilisateur dans ladite couche. Quelque chose qui jusqu’à présent a plutôt bien fonctionné pour la société chinoise, et cela ne nous surprend pas du tout, puisque sur la base du logiciel, elle a réussi à se distinguer de beaucoup de ses concurrents.