Vous voulez plus de puissance dans l’impact Genshin? Apprenez donc à améliorer vos personnages et à les promouvoir.



Dans Genshin Impact, monter de niveau peut parfois être un cauchemar. Cependant, il y a certaines choses que vous pouvez faire dans ce RPG d’action addictif pour accélérer le processus. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment améliorer rapidement les personnages de Genshin Impact. Devenez un véritable expert!

Depuis que ce jeu est arrivé sur le marché, il a connu un énorme succès dans toutes les régions du monde. Mais pour devenir un bon joueur, il y a certains aspects que vous devez prendre en compte. Voulez-vous vous démarquer dans Genshin Impact? Alors vous êtes venu au bon endroit.

Comment améliorez-vous les personnages?

Chez Genshin Impact Chaque personnage a son propre niveau et celui-ci est indépendant du rang d’aventure. C’est quelque chose que vous devriez être très clair si vous êtes nouveau dans le jeu d’action / RPG populaire. Vous ne l’avez pas encore installé? Alors jetez un œil à ce guide qui explique comment télécharger Genshin Impact gratuitement sur Android, iOS, PC et PS4.

Contrairement à presque tous les jeux similaires, vous devez garder à l’esprit que Dans Genshin Impact, vous ne gagnez pas beaucoup d’expérience en combat. Bien que vous puissiez passer au niveau supérieur en le faisant, la meilleure façon d’accélérer le processus est d’acheter des matériaux EXP. Jetez un œil à la liste suivante et découvrez comment chacun d’eux est obtenu.

Conseils du vagabond: les conseils du voyageur sont gagnés en récompense des missions, des expéditions, des domaines et des coffres d’ouverture. Cela accorde +1000 exp et coûte 200 mûres chaque Adventurer EXP: Adventurer EXP coûte 1000 mûres et octroie +5000 points d’expérience. Décerné en récompense pour les quêtes, les expéditions, les domaines et les coffres d’ouverture. Ingéniosité du héros: l’ingéniosité du héros est le meilleur objet d’expérience de Genshin Imapct. Cela accorde +20 000 exp et coûte 4 000 mûres. Vous l’obtiendrez en récompenses provenant d’événements aléatoires, de missions, d’expéditions, de domaines et d’ouverture de coffres de haut niveau.

Lorsque vous avez l’un de ces éléments, accédez au menu Personnages et cliquez sur le bouton “Améliorer” au-dessus du sous-menu Attributs. Vous verrez maintenant une boîte dans laquelle vous aurez la possibilité de dépenser les matériaux. œil! Si vous atteignez le niveau maximum autorisé, l’expérience restante que votre personnage ne peut pas absorber sera perdue.

D’autre part, il est également nécessaire de souligner que dans Genshin Impact, vous pouvez grimper vite en complétant les différents défis et défis du jeu. Des jalons spéciaux aux bonus du mode histoire, il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire pour passer au niveau supérieur. Continuez à lire et tirez vos propres conclusions.

Coffres de défi

Pour qu’un coffre à défis apparaisse, vous devez relever l’un des défis dispersés dans le monde. Dans ces derniers, vous devez allumer plusieurs torches ou abattre un ennemi, selon la situation.

Coffres au trésor

Des coffres au trésor aussi ils sont dispersés sur la carte et apportent des cadeaux mystérieux.

Commandes quotidiennes

Chez Genshin Impact, vous avez la possibilité de faites jusqu’à 4 commandes quotidiennes pour gagner des points d’expérience. Très utile si vous souhaitez monter de niveau rapidement.

Statues des Sept

Faites des offrandes aux Statues des Sept, activez-les et obtenez des cadeaux juteux.

Connexion quotidienne

Avec connectez-vous une fois par jour, vous recevrez des prix pour vous aider à monter de niveau.

Réalisations

Depuis le menu du jeu, allez dans la section des réalisations pour voir tout ce qui est disponible et leurs récompenses respectives.

Donjons

Lorsque vous avez terminé les donjons, vous obtenez également des récompenses pour votre progression vos personnages Genshin Impact.

Missions d’histoire

Faire progresser l’intrigue de Genshin Impact fournit également cadeaux sous forme de bonus d’expérience.

Comment fonctionnent les ascensions?

Chez Genshin Impact, les niveaux globaux des personnages sont divisés en différentes phases. Au début, vous pouvez atteindre le niveau 20, mais pour continuer à vous améliorer, vous devez faire une ascension.

Si votre personnage a atteint son maximum, vous pouvez le promouvoir en utilisant les bons matériaux. Ne vous inquiétez pas, le jeu vous dira de quels matériaux il s’agit et où les trouver. Tous les personnages peuvent être promus jusqu’à 6 fois pour atteindre le niveau 90. Les phases d’ascension sont divisées comme suit.

Phase 0: c’est la phase initiale dans laquelle vous pouvez améliorez votre personnage au niveau 20Phase 1: Cette phase nécessite un rang d’aventure de 15 et vous permet de améliorer le personnage au niveau 40Phase 2: nécessite un rang d’aventure de 25 et le niveau maximum est de 50.Phase 3: le niveau maximum est de 60 et vous avez besoin d’un rang d’aventure de 30. Phase 4: nécessite un rang d’aventure de 35 et le niveau maximum est de 70Phase 5: le niveau maximum est fixé à 80 et vous avez besoin de 40 rang d’aventure. Phase 6: le niveau maximum est de 90 et vous avez besoin de 45 rang d’aventure.

Sur le chemin de l’ascension, les personnages débloquent de nouvelles capacités passives. Cela se produit toujours dans la première phase et dans la troisième. N’oubliez pas que lorsque vous faites la promotion de votre personnage, vous recevrez une amélioration substantielle de vos attributs qui vous rendra beaucoup plus puissant.

Si vous voulez devenir le meilleur, jetez un œil à ce guide avec tous les personnages Genshin Impact par liste de niveaux et comment les obtenir. Et si vous ne l’avez pas encore téléchargé, n’oubliez pas de lire d’abord cet article avec tout ce dont vous avez besoin pour jouer à Genshin Impact: exigences et mobiles compatibles.