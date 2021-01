Voulez-vous récupérer un e-mail dans Gmail? Nous vous montrons les options possibles.

Écrit par Willennys Martínez dans Gmail

Avez-vous déjà dû annuler l’envoi d’un e-mail sans résultats positifs? Ne vous inquiétez pas! Nous vous montrons l’astuce définitive pour que vous puissiez annuler l’envoi d’un Gmail à temps et éviter la pénalité de l’avoir envoyé par inadvertance.

Gmail est le service de messagerie le plus grand au monde, il a été lancé en 2004 et depuis lors, il est devenu la plateforme préférée de nombreux utilisateurs, en particulier pour le domaine de travail et d’étude. Tant a été sa popularité, que jusqu’à présent plus de 1500 millions d’utilisateurs à travers le monde, qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs fonctions.

L’une des plus demandées est l’option de “Annuler la soumission”, surtout quand pour une erreur vous envoyez un email et bientôt vous le regrettez, ou tout simplement vous avez envoyé le mauvais e-mail. Peu importe les raisons que tu veux annuler l’envoi d’un e-mail déjà envoyé dans Gmail, c’est la solution possible. Suivez nous!

Comment fonctionne l’option de récupération d’un e-mail dans Gmail?

Avant de clarifier certains points sur les fonctions et les avantages, il convient de signaler que cette option n’est valable que pour le “E-mails qui n’ont pas encore été envoyés”. Une fois la livraison effectuée, il n’y aura pas de retour en arrière. Contrairement à Outlook, dans Gmail ne peut pas modifier ou récupérer un fichier après avoir été envoyé.

Au lieu de cela, vous pouvez appliquer certains astuces pour éviter de futurs accidents tels que: utilisez l’option “Envoi confidentiel”, définissez la date d’expiration et entrez un mot de passe. En envoyant le message à partir de cette option, vous pouvez limiter l’accès aux personnes avant que ledit e-mail ne soit lu.

Maintenant, lorsque vous décidez d’utiliser l’alternative de récupérer un email, vous n’en aurez qu’une de disponible quelques secondes dont vous devez tirer le meilleur parti et empêcher l’envoi du message. Sinon, vous ne pourrez rien faire d’autre.

Façons d’annuler l’envoi d’un e-mail dans Gmail qui a déjà été envoyé

Ci-dessous, vous pouvez voir quelques astuces à réaliser annuler l’envoi d’un e-mail déjà envoyé dans Gmail ou prenez simplement le temps de corriger l’erreur.

Comment envoyer un email confidentiel

Entre en Gmail depuis votre PC, recherchez l’option “Rédiger” situé dans la colonne de gauche de l’écran. Une fenêtre d’édition s’ouvrira. Dans la barre inférieure de la fenêtre alternative, vous verrez quelques icônes. Localisez le icône de verrouillage avec minuterie pour activer ou désactiver le mode confidentiel. Clique dessus.

Vous verrez maintenant les informations que vous devez configurer avec une note indiquant: “Les destinataires ne pourront pas transférer, copier, imprimer ou télécharger cet e-mail.” Sélectionnez la date d’expiration entre (1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 5 ans); Vous pouvez également choisir si les utilisateurs destinataires reçoivent ou non un mot de passe pour ouvrir le document par SMS. Enfin, cliquez sur “Sauvegarder”. Modifiez l’e-mail et “Envoyer”.

Si vous regrettez d’avoir envoyé le message, vous pouvez “Supprimer l’accès” ou Renouveler l’accès “ aux gens du plateau “Expédié”.

Comment récupérer un e-mail avec la fonction Annuler l’envoi

Entre en Gmail depuis votre PC, recherchez l’option “Rédiger” situé dans la colonne de gauche de l’écran Composer et envoyer des e-mails Gmail. Ce point est crucial, pour annuler rapidement l’envoi de mail Gmail vous devez faire ce qui suit: Juste après avoir cliqué sur le bouton “Envoyer” Une notification apparaîtra en bas à gauche. “Envoi en cours” et sur le côté droit le mot “Annuler”. Si vous avez manqué cette opportunité peu de temps après, le mot apparaîtra “Annuler”. Notez que les deux options sont de courte durée, vous devrez donc être très rapide si vous souhaitez annuler l’envoi de Gmail.

Comment choisir une durée pour récupérer un message

Entre en Gmail De votre ordinateur. “Réglage” identifié par une icône d’engrenage. “Voir tous les paramètres”.

Dans la section “Général” option de recherche vers le bas “Annuler la soumission”, exploser le bouton “Période d’annulation d’expédition” et choisissez entre 5, 10, 15, 30 secondes. Dans ce cas, vous pouvez choisir le 30 secondesCela vous donnera plus de temps pour décider d’annuler ou non l’envoi de Gmail.

Enfin, cliquez sur "Sauvegarder les modifications" et prêt.

Voici les options disponibles pour allonger le temps et récupérer un e-mail dans Gmail, N’hésitez pas à apprendre et à appliquer cette astuce pour annuler certains Gmail envoyés à l’avance.

