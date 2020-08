La guerre entre Epic Games et Apple continue de faire rage. Bien qu’à première vue, cela puisse ressembler à une grande entreprise de jeux en conflit avec un géant de la technologie, les ramifications pourraient encore en faire une Battle Royale impliquant d’autres industries.

Les éditeurs de nouvelles pourraient-ils rejoindre Epic dans la bataille avec Apple?

Parmi ceux qui pourraient exiger un changement si Epic gagne, il y a les éditeurs de nouvelles. Comme Josh Benton, écrivant pour Nieman Lab, l’a noté:

Vous souhaitez vous abonner au New York Times sur votre iPhone? Si vous consultez NYTimes.com dans votre navigateur, vous pourriez obtenir l’une des nombreuses offres que le Times teste et pense qu’elles pourraient vous convenir. (Dans une fenêtre de déconnexion, je viens de recevoir 1 $ / semaine pour la première année, puis le tarif standard complet de 4,25 $ / semaine après cela.) Mais si vous êtes dans l’application iOS du Times, vous obtenez une offre rigide pour 16,99 $ par mois.

Cela signifie qu’un abonnement direct à son site Web rapporte au New York Times 52 $ pour la première année d’un nouvel abonné, puis 221 $ chaque année par la suite. Cependant, si un abonné s’inscrit via l’achat intégré, le point de vente 142 $ pour la première année d’un abonné, lorsque la réduction de 30% d’Apple entre en vigueur, et 173 $ une fois que la réduction d’Apple devient 15%. C’est 48 $ de moins que ce qu’il aurait obtenu d’un abonnement direct.

Ce n’est pas là que ça se termine. Comme M. Benton l’a également souligné:

Les politiques rigides d’Apple rendent également plus difficile le test de différents types d’offres d’abonnement – un essai gratuit d’un mois contre 99 ¢ / semaine pour les trois premiers mois par rapport à un taux d’actualisation pour la première année, et ainsi de suite. Les paywalls basés sur la propension sont une véritable source de croissance des abonnements numériques pour les éditeurs, et ils sont quasiment impossibles à réaliser dans l’App Store.

C’est une chose de demander à un éditeur de prendre ce genre de succès si tout le monde l’est, mais pas si le créateur d’un jeu populaire fonctionne selon des conditions différentes. Amazon a déjà une offre spéciale, cela vaut la peine de s’en souvenir. Et qu’en est-il de News +? Si les règles sont assouplies, est-ce que l’inscription sera toujours bénéfique aux publications? Apple vs Epic pourrait aller bien au-delà des jeux.

