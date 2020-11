Voulez-vous savoir comment ouvrir deux Roblox en même temps? Voulez-vous créer un deuxième compte? Nous vous montrons ce que vous pouvez et ne devez pas faire dans ce guide.

Écrit par Willennys Martínez

Si vous souhaitez monter de niveau rapidement ou gagner des doubles diamants dans l’un des univers Roblox, nous vous le dirons en quelques étapes comment avoir un deuxième compte dans le jeu et double l’expérience.

Dans le monde du jeu Il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir, et dans cette liste des meilleurs jeux à ne pas manquer Roblox.

Ce jeu vidéo est très similaire à Minecraft et vous offre la possibilité de explorez des centaines de mondes virtuels sous un mode en ligne et totalement gratuit.

Pour commencer à jouer avec vos amis, vous n’aurez pas besoin de grandes exigences, car il système multiplateforme Il vous permet de jouer sur n’importe quel ordinateur de milieu de gamme, que ce soit un PC, un mobile ou une console.

Les jeux les plus populaires qui composent ce système sont illimités, et en plus, ils sont distribués par catégories et dans différents thèmes, le plus populaire étant: Adopt Me, MeepCity Oui Royale High.

Dans ces serveurs, il est nécessaire de gagner des diamants et de l’expérience pour se démarquer des autres et nous pensons qu’avec l’aide d’un deuxième compte, vous pouvez y parvenir.

Maintenant si tu veux savoir comment avoir deux comptes dans le jeu multijoueur le plus populaire du moment suivez ce petit tutoriel, il vous sera sûrement d’une grande utilité.

Commençons!

Comment créer un autre compte sur Roblox

Si vous avez déjà de l’expérience dans Roblox, vous avez peut-être besoin d’aide pour créer un deuxième compte et augmentez votre expérience de jeu.

Pour cette raison, nous vous montrerons le étapes à suivre pour avoir deux utilisateurs sans mourir dans la tentative.

Ouvrez le Microsoft Store, dans le type de moteur de recherche de magasin “Roblox”. Il vous montrera plusieurs options, cliquez sur la première option.Une fois l’application affichée, cliquez sur le bouton bleu “Avoir” et attendez quelques secondes l’installation. À la fin du processus, cliquez sur le bouton “Jouer”.

Enregistrez maintenant vos données personnelles. Cliquer sur “S’inscrire” pour commencer. Dans ce cas, il est conseillé de mettre des données différentes de celles de votre premier compte pour éviter toute confusion et même un nouvel email.

Entrez la date de naissance, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le sexe et cliquez sur “S’inscrire”Après avoir enregistré les données, connectez-vous. Entrez le nom d’utilisateur, le mot de passe et cliquez sur “S’identifier”.

Une fenêtre avec une publicité apparaîtra immédiatement. Acceptez d’effectuer la vérification en deux étapes et protégez votre compte des intrus potentiels. Prêt! Avec ces étapes, il sera possible avoir un autre compte Roblox sur PC.

Pourquoi créer un autre compte pour Roblox?

Comme vous le verrez, avoir deux comptes Roblox ou créer des comptes multiples C’est une procédure simple et elle peut vous aider à améliorer votre expérience, monter de niveau, gagner des diamants rapidement, obtenir des récompenses, des bonus et bien plus encore.

Gardez à l’esprit que lorsque créer un deuxième compte vous aurez un plus grand avantage sur le reste des participants, surtout lorsque vous démarrez une partie.

Une astuce spéciale et un avantage pour ceux qui créent des comptes multiples est que lorsque vous démarrez un serveur, cela vous donne une certaine quantité de pièces, ces pièces peuvent donnez-les à votre compte officiel et augmentez ainsi votre portefeuille.

Pouvez-vous avoir le même compte Roblox sur deux appareils?

Oui, si vous pouvez avoir le même utilisateur sur plusieurs ordinateurs. Et si tu te demandes aussi comment avoir le même compte Roblox sur deux appareils, la réponse est très simple.

Pour cela, vous devez disposer du nom d’utilisateur, du mot de passe et des données pour vous connecter à votre adresse e-mail associée au compte.

Depuis si vous avez activer la vérification en deux étapes, lors de la connexion à un autre ordinateur, il demandera un code.

Ce code sera envoyé à votre adresse e-mail pour approuver l’initiation. Ce n’est que de cette manière qu’il est possible d’avoir le compte sur deux appareils différents.

Pour des raisons de sécurité, Roblox n’encourage pas le partage de compte, donc si vous avez l’intention de donner vos informations de connexion à quelqu’un d’autre Soyez très prudent car il peut apporter des modifications sans votre consentement.

Maintenant, vous ne devriez utiliser que votre meilleures stratégies pour développer tous vos comptes, montez de niveau et gagnez plus facilement des diamants gratuits.

Qu’attendez-vous pour créer votre deuxième compte Roblox?